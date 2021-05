Abogado preso en Guatemala que investigó a corruptos insiste en su inocencia

Emiliano Castro Sáenz

Ciudad de Guatemala, 27 may (EFE).- El abogado y exdirector del ente recaudador de impuestos en Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los máximos opositores del Gobierno de Alejandro Giammattei, insistió este jueves en su inocencia por los cargos de falsedad ideológica que le achacan.

Solórzano Foppa, quien colaboró para la captura por corrupción en 2015 del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), fue llevado a las 07.00 hora local (15.00 GMT) a la Torre de Tribunales para brindar su primera declaración, aunque la audiencia aún no se había realizado a media tarde y corre el riesgo de suspenderse a solicitud del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

La acusación, que se hizo efectiva la semana pasada con la captura del abogado, señala a Solórzano Foppa y otras 11 personas de falsedad ideológica en la creación de un partido político en 2020.

El exfuncionario aseguró a Efe que es “inocente absolutamente de todos estos delitos. Esta fue una investigación burda” y enfatizó que tanto él como los otros 11 detenidos en el mismo caso son sujetos de una “criminalización” desde el Estado.

“Nosotros sabemos que este es un caso de criminalización hacia personas que hemos trabajado en contra de la corrupción y que además queremos un cambio del país y que queremos participar activamente en la política de Guatemala”, añadió.

Foppa recordó que lleva casi dos años sujeto a otro proceso penal por supuesta violencia contra la mujer por una publicación que hizo en redes sociales cuando dirigía la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2017), el ente recaudador de impuestos, en el que señalaba a una comunicadora aliada al oficialismo que sus cuentas habían sido embargadas por incumplir con pagos de impuestos.

“A principios de año intentaron revocar la medida sustitutiva que yo gozaba (en el caso de la publicación) y no lograron esto porque el juez declaró sin lugar, pero ahora buscan una situación similar. En lo personal no puedo decir que me he acostumbrado, pero lamentablemente ya sé que es parte del actuar de este Gobierno, tanto de la fiscal general (Consuelo Porras), como de la Corte Suprema de Justicia”, dijo a Efe.

En el proceso de la supuesta falsedad ideológica que se le acusa, Foppa sostuvo que “no hay ningún tipo de asociación ilícita, organización criminal o cuestión de grupo delictivo organizado o cualquier otra situación así. Esto es completamente falso, es una completa mentira, no hubo ningún tipo de conspiración” para la creación del partido.

Sobre su participación política, el nieto de la desaparecida poeta Alaíde Foppa, activista feminista secuestrada por el Ejército de Guatemala en 1980 en el marco del conflicto armado interno (1960-1996), que dejó 200.000 muertes y 45.000 desaparecidos, recordó que no es la primera vez que intenta crear una organización, ya que en 2019 lo intentó pero le denegaron la participación.

LA DETENCIÓN

Solórzano Foppa fue arrestado el 19 de mayo por supuesta falsedad ideológica.

Su detención se llevó a cabo en una avenida al sur de la Ciudad de Guatemala por automóviles sin matrícula y no identificados que le cerraron el paso sin explicación, según explicó en redes sociales Solórzano Foppa al momento de su captura y posteriormente en declaraciones a periodistas.

El arresto se produjo varios minutos después de ser interceptado por las fuerzas de seguridad ya que, según precisó Solórzano Foppa, los policías que lo detuvieron no le brindaban motivos al respecto.

El fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, aseguró en medios locales que la captura se debió a que supuestamente Solórzano Foppa y otra docena de personas “de forma dolosa y deliberada insertaron hechos y actos falsos” para la creación de un partido político en 2020.

El abogado fue fiscal del Ministerio Público durante más de una década y también -entre 2016 y 2018- el jefe del ente recaudador de impuestos en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Su labor al frente de la SAT se caracterizó por lograr una histórica recaudación de impuestos en 2016 y por haber puesto en jaque a varias de las grandes empresas del país por defraudación tributaria, incluida una multa de 100 millones de dólares (la más grande del país) a la firma Aceros de Guatemala.

Por su parte, en el Ministerio Público Solórzano Foppa fue uno de los colaboradores de la investigación “La Línea”, que culminó con el encarcelamiento en 2015 del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina por corrupción. EFE