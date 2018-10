Abren concurso para diseñar espacio de memoria en edificio de Pablo Escobar

Bogotá, 31 oct (EFE).- La Alcaldía de la ciudad colombiana de Medellín abrió hoy un concurso internacional para el diseño de un espacio de memoria en el edificio Mónaco, que fue propiedad del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, y que será demolido a comienzos de 2019.

El concurso convoca a arquitectos nacionales e internacionales a participar de este proyecto de transformación de ciudad, cuyo diseño deberá basarse en la “memoria y la reflexión” de la época vivida en la ciudad entre los años 1983 y 1994.

“El derribo del edificio Mónaco, antigua casa del narcotraficante Pablo Escobar, marca el comienzo de una serie de acciones en las que invitaremos a una reflexión como sociedad”, indicó la Alcaldía en un comunicado.

Con este acto se busca “poner el reflector en la historia de dolor que la ciudad y el país atravesaron en la época del narcoterrorismo”, para lo cual “haremos memoria, volveremos a contar la historia, sanaremos la herida como ciudad y honraremos a los héroes valientes, víctimas y afectados”, se agregó.

El edificio, ubicado en el barrio El Poblado, uno de los más lujosos de la ciudad, fue residencia del jefe del Cartel de Medellín y su familia, y fue objeto de un atentado con carro bomba en 1988.

El jurado encargado de elegir al ganador del concurso será una comisión autónoma propuesta por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

“Miren lo que hizo el narcotráfico, la discreción la convirtió en opulencia, le quitó el valor a la vida y le puso un precio, éstos símbolos generaron dolor y tristeza y todavía la recuerdan. Nos apropiaremos de éstos desde el lado correcto de la historia”, dijo al respecto el alcalde, Federico Gutiérrez.

Según el mandatario local, “derribar el Mónaco no es borrar la historia es volver sobre ella para derribar una estructura mental, no se nos puede olvidar nunca lo que vivimos y las decisiones que se tomaban desde acá. Lo que queremos es que la transformación no sea de fachadas hacia fuera sino de fachadas hacia adentro”. EFE