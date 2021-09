Abrir antros no acabará con fiestas clandestinas: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que las fiestas clandestinas en la ciudad han ocurrido debido a la falta de personal y de capacidad de las autoridades para frenarlas y realizarlas, por lo que la apertura de antros no es una buena medida para evitarlas a pesar de estar apoyando la economía.

“El tema de la economía puede ayudar en muchas cosas, el que pueda fluir el recurso habiendo un poco de más movilidad, pero lo que es real es que no podemos compensar una cosa con la otra, la realidad es que las fiestas clandestinas han ocurrido por la falta de personal y de capacidad de las autoridades para detenerlas, para frenarlas y sobre todo revisarlas”, expuso.

“Muchas de las fiestas clandestinas que hoy se realizan en la ciudad son para menores de edad, menores que no asisten a un antro o un bar debido a la falta de una identificación, y encuentran en estas fiestas organizadas en quintas o fincas los lugares donde no se pide credencial, donde no hay ningún orden o donde ni inspectores ni nadie llega, entonces ahí sí hay un caos y un riesgo no solo para adultos, sino también para menores de edad que son los que están incurriendo en este tipo de actos”, agregó.

“Creo que es un momento todavía de crisis y habría que guardar mucho el todavía estar en casa y también promover la economía, pero lo que no tiene sentido es que abriendo una cosa se van a disminuir las otras, al contrario, el desorden existe y necesitamos que la autoridad haga su trabajo, y las fiestas, que ni siquiera son tan clandestinas ya que son publicadas en redes, se verifiquen”, finalizó.

