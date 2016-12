Abrirán Registro Civil en Mezquital

Ante la necesidad de la población indígena del Mezquital de hacer trámites en el Registro Civil, principalmente actas de nacimiento, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación con el Estado, instalarán este miércoles una oficialía en la comunidad de Santa María de Ocotán para brindar servicios de manera gratuita, se espera en una primera etapa brindar servicio a cerca de 2 mil personas.

Con ello se busca principalmente que niños y jóvenes no tengan problemas para realizar algún trámite en la escuela u obtener becas alimentarias por no contar con su registro de nacimiento, aunque también hay adultos que se encuentran en la situación de no tener un documento oficial que les brinde los derechos como ciudadanos, “es una necesidad urgente para la comunidad”, aseveró Francisco Gurrola, titular de la CDI.

La CDI ya atendía esta problemática en la capital, pues en coordinación con el Registro Civil se apoya a la población indígena en el pago de sus actas de nacimiento, “el que vinieran a Durango para obtener su documento, o que viajaran a la cabecera del Mezquital, implica gasto en hospedaje, comida, traslado y trámite, mucha gente no tiene su acta porque no tiene dinero, por lo que se pretende abatir esta situación y apoyar a muchas personas”.

En una segunda etapa se atenderá también a la población indígena de Pueblo Nuevo y Súchil, además de que el Registro Civil podrá moverse a comunidades más pequeñas, se acercará a la población, de ahí se determinará cuántas personas no están registradas en la comunidad, porque se desconoce el porcentaje de ciudadanos que no cuentan con su acta de nacimiento.

El delegado de la CDI dio a conocer que la oficina del Registro Civil se anexa a las instalaciones de la radiodifusora indígena “Las 3 voces de Durango”, donde se equipará con todo lo necesario para ofrecer los servicios que se tienen en las oficialías, con máquinas, equipo y la persona autorizada para hacer los registros.

En el banderazo de inauguración asistirán Michel Calderón, directora jurídica del Registro Civil, José Antonio García Espinosa, coordinador de las oficialías del Estado, y Gamaliel Ochoa Serrano, director del Registro Civil.