Absurdo que transporte pague por indiferencia ciudadana: Alianza

Raúl Medina Samaniego, líder del Sindicato de la Alianza, consideró absurdo que los diputados planteen sancionar a los choferes del transporte público por la irresponsabilidad de los ciudadanos que no porten cubrebocas, ya que esto es una responsabilidad de todos y no deben pagar por lo que la comunidad haga o no haga.

“Los choferes estamos sujetos a las normas y a las leyes de transporte, desde luego entendiendo eso hemos estado respetando tal situación no prestándole servicio a la gente que no porte el cubrebocas y lo vamos a seguir haciendo hasta nueva disposición, pero eso de que le trasladen la responsabilidad a los comercios o a los transportistas no tiene sentido”, manifestó.

Calificó de ridículo lo que los diputados acaban de hacer, “entonces quiere decir que toda la gente puede andar sin cubrebocas, sin que haya nada qué hacer, creo que está mal dirigido el mensaje, si tratamos de abatir los contagios tenemos que entrarle al tema y evitar que los diputados cuiden su imagen política para ayudar a que mejore el tema de la salud en el municipio, ellos están ahí para crear leyes, pero deben ser congruentes con la realidad”, declaró.

El también regidor agregó que los transportistas han recibido insumos de protección para que las unidades sean seguras para los ciudadanos, además se han encargado de pedirle a los pasajeros que utilicen su cubrebocas.

Para concluir, señaló que ellos continuarán dotando a los transportistas de lo necesario, pero se requiere que todos cumplan con las medidas, para que los altos contagios bajen rápidamente.

