Academia de Letras uruguaya presenta libro de poemas con “humor y crueldad”

Montevideo, 20 jun (EFE).- La Academia Nacional de Letras (ANL) de Uruguay presentó hoy “El hacha del bufón”, un libro de un joven autor uruguayo que busca “amalgamar” formas poéticas de oriente y occidente con el humor de los bufones y la crueldad de los verdugos como trasfondo temático.

De esa forma lo detalló a Efe en el marco de la presentación el autor, Leonardo de León, quien explicó que la obra conjuga dos estructuras tradicionales de poema de distintas latitudes como son el soneto, de origen occidental, y el “haiku”, un estilo de poema corto de origen japonés.

“La idea era conjugar estos dos formatos poéticos de tradiciones distintas, uno con rima y otro sin ella, uno que invita más a la grandilocuencia y que tiene todo el peso de la tradición y otro más destinado a la fugacidad, la brevedad y la precisión quirúrgica de la captación de un instante”, señaló De León.

El autor de 34 años, oriundo de la localidad uruguaya de Minas (este), que ganó en 2016 el premio Ariel de la ANL por esta obra añadió así que los 100 poemas que constituyen el libro se van alternando de forma que a cada soneto sigue un haiku con ciertos elementos de similitud.

De León afirmó a su vez que si bien la estructura de ambos formatos es “rígida”, es allí que encuentra su interés creativo, ya que debe “hallar una forma de libertad”.

En cuanto a la temática de los poemas, el autor sostuvo que si bien es variada, sigue la línea expresada metafóricamente en el título, ya que estos contienen tanto el humor o la burla característica del bufón medieval como un componente de crueldad propio del verdugo con su hacha.

“Este bufón tiene un hacha, posee este elemento ominoso que tradicionalmente no le atribuimos o que no le pertenece a él sino más bien al verdugo y viene aquí a ejecutar una orden fatal. Tal vez esa orden no sea la de causar la muerte sino risa y burlarse de algunos absolutos como hacía el bufón ante el rey”, valoró.

Por su parte, el escritor y académico de número de la ANL Rafael Courtoisie destacó que la obra manifiesta “un diálogo entre el rigor y la innovación” que implica una “gran novedad” en la última producción poética de Uruguay.

“Es poesía comunicativa, es una poesía clara, no es hermética, y eso no quiere decir que no sea una poesía que surge de una gran elaboración y una reflexión; es para el que está dispuesto a disfrutar”, valoró Courtoisie. EFE