Academia Durango rinde tributo a Queen con “Sueños Neón” en su último concierto de la temporada

No te pierdas el espectáculo ultravioleta y de efectos fluorescentes.

Durango, Dgo.- La escuela de enseñanza Academia Durango presentará un espectáculo tributo a la agrupación británica Queen el próximo sábado 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Ricardo Castro.

El espectáculo, titulado “Sueños Neón”, contará con la participación de 35 alumnos de la academia, quienes interpretarán los éxitos más emblemáticos de Queen, como “Under Pressure”, “I want to break free”, “Hammer to fall”, “Bicycle race”, “Crazy little thing called love”, “Killer queen”, “Another one bites the dust” y más.

El espectáculo estará bajo la codirección de Alejandro Enríquez y tendrá una duración aproximada de una hora y treinta minutos.

“El objetivo de este tipo de retos para nuestros alumnos es adentrarse en el desarrollo escénico que muchas veces le falta al artista de Durango”, dijo Enríquez. “No solamente hay que saber cantar bien, hay que desarrollar una parte histriónica en el escenario”.

Los boletos para el espectáculo están a la venta en la taquilla del Teatro Ricardo Castro y en la Academia Durango. Los precios son de 50 pesos en planta alta y 100 pesos en planta baja.

Este espectáculo es una oportunidad única para disfrutar de la música de Queen en vivo, interpretada por alumnos de la Academia Durango.