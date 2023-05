Aclaran controversia de si están buscando al “Totoi” o no…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este martes llamó la atención, el cuestionamiento en Twitter, sobre si realmente estaban buscando al ex secretario de Finanzas del Aispurato, Jesús Arturo “N” o no, pues hubo quien sugirió que no existía una “ficha roja” en su contra y que por ello, no se le estaba buscando en el extranjero para detenerlo, acusando de una farsa dicho caso, lo que ameritó respuesta de parte del mismísimo Víctor Hernández, director de comunicación social del gobierno del estado en turno, mismo que precisó de igual manera en Twitter que no había tal farsa y que la solicitud de alerta migratoria y notificación roja de la Interpol eran reales e incluso comprobables, declaraciones que acompañó con un documento oficial firmado por Jorge Domínguez, director general de asuntos de asuntos policiales internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, en el que se puede cotejar esa información de manera muy detallada.

El propio vocero del gobierno de Esteban Villegas Villarreal, reconoció que el que no se haya actualizado la situación legal del ex integrante del gabinete del sexenio anterior, ameritaba una aclaración, misma que ya se solicitó por parte de la autoridad estatal, pues incluso mostró parte del documento que se expidió, en donde se puede ver que habría al menos tres ordenes de aprehensión en contra de quien fuera el responsable de las Finanzas durante la administración de José Aispuro Torres, por delitos como peculado y dos por robo agravado, pues no es ningún secreto, el modus operandi que se utilizó durante esa gestión para extraer recursos, lo que se logró gracias a la detención de una ex empleada del área financiera que, el mismo día que arrancaba este sexenio, fue detenida en flagrancia de delito.

Según el documento emitido por parte de la Fiscalía General de la República y enviado directamente a la Fiscal Estatal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso con fecha del 22 de diciembre del año pasado, se precisa por parte de la instancia federal que, sí se habían emitido las alertas migratorias y de lo cual, ya tenía conocimiento el Instituto Nacional de Migración y la Interpol con sede en Washington, así como las notificaciones rojas publicadas por la misma Interpol, desde el 23 de noviembre del año 2022, donde se hace del conocimiento de la Fiscal referida que, la última vez que Jesús Arturo “N” ingreso al país, fue el 1o de octubre del 2018, por lo que se especula que aún sigue en México y que si logró evadir a las autoridades migratorias para internarse en el extranjero, ya hay una ficha de búsqueda en su contra, la cual se espera hacer efectiva a la brevedad.

Lo que queda claro, es que ante la proximidad de un proceso electoral que sin duda será clave para la entidad, más allá de que se trate de una elección federal como lo es el del próximo año, cualquier tema, como este, bien podría utilizarse para politizar y pegarle al gobierno en turno, a la coalición que gobierna y a los posibles candidatos que esa unión de fuerzas presente en las urnas, cuando la administración estatal actual ya hizo lo que le correspondía sobre el caso del “Totoi”, es decir, realizar las auditorías correspondientes, entregar la información requerida a las instancias judiciales y colaborar con ellas, así como esperar a que el multicitado sea detenido para que responda por los delitos de los cuales se le acusan y que como ya se explicó, hay al menos tres ordenes de aprehensión en su contra.

