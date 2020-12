Aconseja IMSS llevar un estilo de vida saludable para evitar roncopatía

La roncopatía, mejor conocida como ronquido al dormir, es un problema de salud que, de no atenderse, puede provocar enfermedades, los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso, evitar el consumo de alcohol antes de acostarse o dormir de costado, pueden ayudar a que este sonido desaparezca.

El encargado de la dirección del Hospital General de Zona (HGZ) No. 46 del IMSS en Durango, Francisco Javier Lira explicó que los ronquidos son el sonido ronco o fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que estos vibren mientras se respira.

Comentó que casi todas las personas roncan de vez en cuando, aunque en ocasiones puede tratarse de un problema crónico que afecta la salud, sobre todo cuando se trata de personas obesas.

Destacó que cuando el ronquido se acompaña de pausas de respiración presenciadas durante el sueño, somnolencia excesiva durante el día, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza por la mañana, dolor de garganta al despertar, sueño intranquilo, jadeo o ahogo por la noche, presión arterial alta, dolor en el pecho por la noche o el sonido es tan fuerte que interrumpe el sueño de la pareja, es necesario buscar atención médica.

Contrario a la creencia de la gente, sostuvo, roncar no es sinónimo de dormir bien, ya que cuando esto ocurre el paciente no obtiene un sueño reparador y al despertar se siente cansado, de mal humor, con dolor de cabeza, pesadez en la nuca y alteraciones en la memoria lo que deriva en baja productividad laboral y la posibilidad de accidentes automovilísticos.

El director del hospital señaló que la obesidad es uno de los primeros factores que ocasiona ronquidos, por lo que se recomienda bajar de peso, no cenar demasiado y evitar alimentos ricos en grasas, además de no tomar bebidas de cola, alcohólicas o con cafeína; dormir con ropa cómoda, no tomar siestas ni tratar de conciliar el sueño con la televisión o el radio prendidos.

Si la persona padece este problema, debe acudir a su médico familiar para que sea considerado en tratamiento y, de ser necesario, se refiera a consulta con especialistas.

Una alimentación balanceada y 30 minutos de ejercicio físico al día, es buen inicio para bajar de peso y eliminar el problema de los ronquidos, que pueden derivar en mala calidad de vida, concluyó Francisco Javier Lira.

