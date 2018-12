Activistas pedirán en Westminster no apoyar “la chapuza” del “brexit” de May

Londres, 7 dic (EFE).- El movimiento cívico global Avaaz instalará el próximo lunes un puesto callejero en clave de humor frente al Parlamento británico para instar a los diputados a votar en contra de “la chapuza” de “brexit” de la primera ministra, Theresa May.

La plataforma, contraria al pacto de salida del Reino Unido de la Unión Europea, explicó que en el puesto de color rosado la dependienta será una persona disfrazada de May vendiendo dulces de azúcar, como metáfora de lo que es su acuerdo del “brexit”.

La golosina irá acompañada del eslogan “nutty, flakey and very, very expensive” (loco, inconsistente y muy, muy caro), en alusión a lo que ofrece el plan de la primera ministra, según adelantó hoy el grupo en una nota de prensa.

Este acto representa “un último esfuerzo” de los activistas para que los parlamentarios no apoyen la propuesta acordada entre Londres y Bruselas, que se debatirá el lunes antes de su votación en Westminster al día siguiente.

Más de 100.000 personas han firmado una carta abierta que Avaaz ha mandado a los diputados pidiéndoles que no den luz verde al Acuerdo de Salida y a la Declaración Política que lo acompaña, algo que, según una encuesta que realizaron a nivel nacional, demanda un 63 % de los ciudadanos británicos.

La votación en la Cámara de los Comunes tendrá lugar el próximo martes 11 de diciembre y el Gobierno necesita que al menos 320 diputados voten a favor, un respaldo del que, de momento, carece. EFE