Activos más de 1,700 casos de covid en el estado

Por: Andrei Maldonado

El titular de la Secretaría de Salud en el Estado (SSD) Sergio González Romero, indicó que este viernes se llegó a la cifra récord de más de mil 700 casos activos de covid-19 en la entidad, se teme que este fin de semana la estadística llegue a los 2 mil positivos.

Luego de que se tuvieron 326 nuevos casos en un solo día, el funcionario estatal reconoció que Durango vive una situación crítica, puesto que durante toda la semana el número de casos ha sido elevado, teniendo récords diarios de contagios, con cifras que van desde los 200 hasta los 280 casos.

Adelantó que, ante estas condiciones, se contratarán 100 enfermeras y médicos más para el Hospital General 450 y 35 para el Hospital General de Gómez Palacio, para llegar a casi 300 especialistas de la salud destinados a áreas covid, las cuales se encuentran hasta el momento a un 70 por ciento.

El entrevistado recordó que el personal médico ya no se considera como vulnerable tras haber sido inmunizado, por lo cual podrán trabajar de forma más segura y constante en la atención de pacientes; “lo primordial no es tener más médicos o camas, sino menos casos, en eso debemos trabajar”.

Indicó que las nuevas consideraciones acordadas en el Consejo Estatal de Salud, con la activación del semáforo naranja, van destinadas precisamente a disminuir las cifras de contagios, pero esto no se logrará sin la participación de la ciudadanía, por eso el llamado es a que los duranguenses se cuiden.

González Romero fue insistente al señalar que, de no frenarse la curva de incidencias, se puede retroceder muy rápido al semáforo rojo, por eso es importante acatar las recomendaciones; “incluso se está valorando no volver a clases presenciales si no hay condiciones de aquí al 30 de agosto, aunque a nivel federal digan lo contrario”.

