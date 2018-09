Actor Winston Duke pide a los hombres más implicación en igualdad de género

Nueva York, 26 sep (EFE).- El actor estadounidense Winston Duke pidió hoy a los hombres mayor implicación en los esfuerzos para conseguir la igualdad de género y subrayó que la corriente feminista es “necesaria para construir un mundo justo”.

“Si el mundo es injusto, ¿de quién es la responsabilidad de arreglarlo? No debe ser trabajo solo de mujeres, sino también de hombres”, afirmó Duke en su intervención en la conferencia que celebró hoy ONU Mujeres en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“No solo debemos ser una parte de la igualdad de género, ni limitarnos a formar parte de la conversación, sino ser la solución”, aseveró el intérprete, que recientemente saltó a la fama con su papel en la película “Black Panther”.

Instó a los hombres a que cambien la idea actual de lo que supone ser “masculino”, en la que se rechaza la vulnerabilidad y las emociones, y que “seduce con la mentira de que un hombre se fortalece cuando se devalúa a la mujer”.

“Existe otra imagen de hombre, en la que un corazón lleno de compasión tiene mucho más valor que un bíceps musculoso”, aseveró el actor, que subrayó la labor del feminismo en la sociedad actual.

“Impulsar el feminismo significa cambiar cómo ponemos en práctica nuestra masculinidad. La transformación puede empezar con un cambio de decisiones. (…) Cuando veas a un hombre hablar de una mujer irrespetuosamente, hazle parar”, propuso Duke.

Destacó además que cuando la mujer no recibe las mismas oportunidades que el hombre para alcanzar todo su potencial es una pérdida para toda la sociedad.

“¿Por qué elegiríamos un mundo en el que la mujer no puede prosperar, sino uno en el que la mujer sufre violencia, opresión y exclusión?”, planteó el actor, que instó al género masculino a tomar la iniciativa para iniciar un cambio en sus actitudes.

“Entablar esta conversación sobre esto puede ser abrumador, y a veces el hombre siente que no lo hace bien, (…) pero si no empezamos nunca llegaremos a ningún lugar. Si no actuamos ahora porque nos da miedo fallar, ya hemos fallado”, zanjó. EFE