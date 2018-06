Actriz acusa de “maltrato” a Ricardo Darín, quien afirma que fue malentendido

Buenos Aires, 13 jun (EFE).- La actriz argentina Valeria Bertuccelli acusó de “maltrato” y de haber difundido falsos rumores sobre ella a Ricardo Darín, quien hoy defendió que solamente hubo “desinteligencias” (malentendidos) entre ambos.

Bertuccelli compartió escenario junto a Darín en la obra “Escenas de la vida conyugal” en 2013 y 2014, un tiempo en el que aseguró que “sentía que no estaba siendo tratada como quería” y “no la estaba pasando bien”, y decidió irse porque sentía que “artísticamente” no tenía un lugar y “no iba a resistir ninguna clase de maltrato”.

En una entrevista concedida en la noche del martes en A24, y preguntada por si lo que sufrió fue “bullying, acoso o maltrato”, la actriz dijo que la actitud que tomó Darín fue “una manera de la que no se trata a una compañera de trabajo”.

“No quiero entrar en ningún detalle, creo que alcanza con que él reflexione y pida disculpas”, remarcó.

La actriz confesó que varias razones la llevaron a tomar la decisión de abandonar la obra, algo que le “costó y dolió”, tras lo cual fue a hablar con Darín, alguien a quien “quería como amigo”, y lo primero que este le dijo fue: “¿Esto ya lo hablaste con alguien? Dame un par de meses para que pensemos qué decir para que no hablen ‘pavadas'”.

La función continuó ese tiempo, que resultó “muy difícil” para la actriz, que según afirmó había llegado a desmayarse tras el escenario en varias ocasiones, y que pocos días antes de terminar, la agencia de prensa pidió que dijese en público la versión de que a los dos les habían surgido películas y la obra no podía continuar.

“Esto ahora no resistiría”, opinó Bertuccelli en la entrevista, y contó que “muy ingenuamente” aceptó y solo pidió que no se dijese que la habían echado, pero dijo que trascendió en los medios algo “mucho peor”: que se había enamorado tanto de Darín que no había podido evitar contárselo a su marido y que este la “había sacado de una oreja” y la “había llevado de gira” para que se olvidase.

De manera indirecta, la intérprete dio a entender que esa versión había salido del actor, a quien “enaltecería mucho” pedir disculpas, y expresó que el episodio le había parecido “siniestro”.

Hoy, el actor intervino por teléfono en un programa de la cadena América, y relató que mientras trabajaban juntos tuvieron “un momento de desinteligencia”, sobre el que luego hablaron a solas, tras lo cual “lloraron, se abrazaron, dieron por superado el episodio y siguieron adelante”.

“A ella no se le habían curado las heridas”, lamentó Darín, aunque en aquel momento pensó lo contrario.

El argentino, de 61 años, subrayó que “quiere y admira mucho” a la actriz, y se mostró convencido de que la acusación sobre los rumores se debe a que “malinterpretó” unas declaraciones que hizo en una radio, cuando preguntado por ello respondió que estaba “muy enamorado” de ella y de su familia, unas palabras que, explicó, querían desmentir las habladurías, y que sigue sosteniendo.

“Es imposible creerlo. Eso jamás salió de mí”, recalcó Darín, quien no obstante aseveró: “Si tiene un malestar, le pido disculpas”.

Darín defendió “no estar de acuerdo con la totalidad de los puntos” que denunció la artista, a quien quiere “tranquilizar” y “que trate de salir de cierta confusión” que tiene en cuanto a los rumores.

La sucesora de Bertuccelli en la función de teatro junto a Darín fue Érica Rivas, quien denunció los mismos problemas, y publicó en redes sociales junto a una foto de la entrevista a la actriz el mensaje: “Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan.” EFE