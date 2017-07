Actriz Marlene Favela se casará con el empresario George Seely

México, 2 Jul (Notimex).- La actriz mexicana Marlene Favela, de 40 años, quien de manera reciente protagonizó la telenovela “Pasión y Poder”, anunció en redes sociales su compromiso matrimonial con el empresario australiano George Seely.

Marlene compartió una fotografía en la que deja ver su anillo de compromiso acompañada del siguiente mensaje: “Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos…

“Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y me respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas”.

También publicó que el encuentro con su futuro marido se dio en el lugar menos esperado y sin buscarlo, y que cuando él llegó a su vida entendió el verdadero significado de la felicidad. “Ya no me asusta envejecer porque será a tu lado”.

Favela ha participado en producciones como “El señor de los cielos” (2014), “Corazón apasionado” (2012), “Contra viento y Marea” (2005), “Rubí” (2004), “Gata Salvaje” (2002) y “Mujeres engañadas” (1999).