Actriz Millie Brown, cierra con dosis de locura Comic-con Colombia

Medellín (Colombia), 21 may (EFE).- La joven actriz británica nacida en España Millie Bobby Brown, protagonista de la exitosa serie “Stranger Things”, cerró hoy en Medellín Comic-con Colombia con dosis de locura y sin develar mayores detalles de la segunda temporada del programa.

La intérprete de 13 años participó en un panel durante el últimodía de la convención celebrada en Medellín, donde confirmó que en Latinoamérica los “fanáticos están algo locos” con la producción de Netflix y su personaje “Eleven”, una niña con poderes similares a la telequinesia.

“Son fanáticos increíbles y locos, pero me gusta porque yo también estoy un poco loca”, declaró la actriz.

Con un “te amo Colombia” rompió el hielo con los cientos de espectadores que colmaron el auditorio del Centro de Eventos Plaza Mayor, para conocer detalles de la carrera y la vida de Brown, quien protagonizará la secuela de “Godzilla”.

Al hablar de esa película, que llegará a los cines en marzo de 2019, no ocultó su emoción, pues lo considera un “proyecto monumental” y de gran calidad.

“Es uno de los proyectos más enormes que tengo. Conocí el guión y me enamoré del personaje. Tengo una conexión muy fuerte con el director (Michael Dougherty)”, aseguró.

La británica, quien se autodenominó como una “actriz real”, dijo estar ansiosa por empezar el rodaje de “Godzilla: King of the Monsters”, para dar un paso más en su carrera que empezó con sus participaciones en series de televisión como “Once Upon a Time” y “Grey’s Anatomy”.

“Eleven”, entre pregunta y pregunta, también exhibió su versatilidad artística y el poder de su voz al tomarse con propiedad el escenario para interpretar primero el tema “Aleluya” y eclipsar a los asistentes de Comic-con con un fragmento del rap de “Monster” de Nicki Minaj.

En la charla de casi una hora, la artista posó con desparpajo para los fotógrafos, confesó que ama los waffles como su personaje, contó que fue fácil desprenderse de su larga cabellera y firmó una camiseta de Colombia que será subastada para recaudar fondos para una fundación, un tema que la conmovió.

“He pensado mucho en tener mi propia fundación. Participar en eventos con Unicef me ha inspirado a pensar más en los otros”, acotó.

Se declaró admiradora de Meryl Streep y dijo estar seducida por la idea de interpretar a una villana en una película de superhéroes y admitió su parecido con la princesa Leia de Star Wars.

Brown no finalizó su participación sin darle a los fanáticos algunas pistas sobre el desarrollo que tendrá la serie durante la segunda temporada, que será estrenada en octubre de este año.

“Sé que todos se preguntan si ‘Eleven’ va a regresar y otros quieren justicia para ‘Barb’, pero lo que puedo decir es que les va a encantar porque entrarán en el trasfondo de la historia de cada personaje”, comentó la actriz que también acumula experiencia como modelo.

Así, con la fuerza y el misterio de “Eleven”, se cerró la quinta versión de Comic-con Colombia, que también tuvo cosplayer, fantasía con apartes de películas, arte pop y figuras de acción, además de momentos memorables con Nikolaj Coster-Waldau, de “Game of Thrones”, y con el youtuber venezolano “Dross Rotzank”. EFE