Acusa regidora retraso en revisión de plan anual de trabajo

La regidora Daniela Soto Hernández señaló que dentro del Ayuntamiento retrasaron la revisión del Plan Anual de Trabajo sin motivos aparentes, esto para luego llamar a una sesión extraordinaria de la comisión que ella preside sin tomarla en cuenta y quitándole los derechos que le corresponden.

“El PAT fue turnado a tiempo en la sesión de Cabildo del 11 de diciembre, entra el 11 y debiera estársele turnando a la comisión al otro día o los dos días máximo, pero se me intenta turnar como presidenta de la comisión hasta el 22 de diciembre, es decir, lo entretuvieron 11 días en la Secretaría del Ayuntamiento por razones desconocidas, luego escuchamos cuestiones de que le querían hacer modificaciones, mismas que con los días se dieron cuenta que son imposibles de hacerse porque ya estaba aprobado por el Instituto Municipal de Planeación y Copladem y toda esta serie de procedimientos que lleva”, explicó.

“Entonces se me intenta turnar el día 22 de diciembre para querer que sesione de manera extraordinaria por un retraso de la Secretaría del Ayuntamiento y yo les comenté que esto ya no podía ser, o que mínimo explicaran por qué el retraso, y como yo no les quise recibir el PAT el 22 de diciembre pareció buena idea para el secretario del Ayuntamiento convocar a una sesión extraordinaria de Desarrollo Social, él mismo le pide a los regidores que convoquen, pero me debieron convocar también a mí como presidenta y así no usurpar mi función, esto es una usurpación de funciones que el mismo secretario del Ayuntamiento hace, otra vez comete un error, porque de operador político no tiene nada”, finalizó la regidora.

