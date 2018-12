Acusan al Ejército maliense de matar a dos milicianos en campaña de desarme

Bamako, 26 dic (EFE).- La milicia maliense Dana Amassagou acusó al Ejército de Mali de matar hoy a dos de sus combatientes durante una campaña estatal para desarmar a este grupo étnico con base cerca de la ciudad de Bandiagara, en la región central de Mopti.

El grupo armado, creado en 2016 por combatientes de la etnia de los dogones, añadió en un comunicado que las fuerzas gubernamentales, equipadas con diferentes tipos de armas, han desarmado y arrestado a un número indeterminado de sus militantes.

El Gobierno maliense aún no se ha pronunciado sobre estos sucesos, que coinciden con la aplicación en la región de un plan de desarme de las milicias estipulado por el Acuerdo de Paz y Reconciliación firmado en Argel en 2015.

La nota del grupo Dana Amassagou agregó que dos personas civiles, entre ellas un menor de edad, murieron ayer en esa misma zona durante un ataque similar de las fuerzas militares.

A principio del pasado mes de julio, el Ejército maliense ha lanzado su primera operación para desarmar a los milicianos de Dana Amassagou, pero sin éxito.

El líder político del grupo, David Tembiné, pidió entonces que el Estado proporcione más garantías a nivel de seguridad en la región antes de entregar las armas.

Asimismo, respondió a esa primera campaña militar con la expulsión de los representantes gubernamentales que trabajaban en las zonas bajo su control.

La región de Mopti fue este año escenario también de enfrentamientos intermitentes, pero sangrientos, entre los dogones y la etnia rival de los peuls.

Desde 2012, Mali vive una espiral de violencia, que se ha convertido en endémica, y prácticamente no hay un día en que no se registre un atentado contra el Ejército maliense o contra la fuerza de la ONU en el país, la Minusma, o que no se produzcan enfrentamientos armados entre grupos tuareg rivales o entre cazadores y agricultores por el control de la tierra. EFE