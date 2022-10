ACUSAN CORRUPCIÓN EN LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN…

COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

Una verdadera bomba de tiempo, es la que estaría a punto de salir a la luz pública, después de que una de las aspirantes a consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, en la figura de la Dra Emilia Espinosa Castro, habría presentado denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, acusando de esos actos en los que habrían incurrido integrantes de las distintas comisiones de selección del Consejo de Participación Ciudadana del SLA y el pésimo manejo de los archivos e información, lo que ha llevado a que en la selección del personal de ese organismo, se esté incurriendo en opacidad, justo lo que pasó con el que al final de cuentas, fue elegido en el proceso, en el que ella participó y que al parecer, no reúne los requisitos para desempeñar esa responsabilidad, lo que presume favoritismo sin fundamento en esa selección.

Se debe precisar que los excesos y los señalamientos de corrupción en ese sistema no son nuevos, pues se sabe que son cuatro los agentes especializados en la materia que deben recorrer todo el estado para resolver cuanto caso llegue, sin embargo, devengado sueldos paupérrimos, mientras que cada consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, gana 87 mil pesos mensuales y quien ocupa la presidencia percibe hasta 10 mil pesos más, es decir, 97 mil pesos mensuales, tanto él como los otros cuatro consejeros, cargan con la mayor parte de ese presupuesto, cuando a la fecha, no han generado una sola política pública de combate a la corrupción y no han hecho señalamientos contundentes, dicen que sólo se dedican a cobrar altos honorarios al mes, sin una justificación de peso.

Por si fuera poco, se sabe de señalamientos del uso de recursos públicos de parte de los consejeros multicitados para pintar sus casas, para realizan viajes que nada tienen que ver con la función que deberían desempeñar, incluso usan como particulares los vehículos del Sistema Local Anticorrupción y hasta un ex presidente se autocompró el mobiliario para oficina que se utilizaba en esa institución, es decir, excesos que llevarían a pensar que tan justificada está la continuidad de un organismo así que nos cuesta tanto a todos los duranguenses, en tiempos donde la austeridad debería ser una constante para todos y está claro que hay instancias que cuestan mucho y no han justificado hasta ahora su existencia.

Se debe recordar que este consejo quedó conformado a partir del año 2017 y desde esa fecha, ha estado en el ojo del huracán, por todo lo antes expuesto, lo que podría provocar que se modifique de una vez por todas, todo el Sistema Local Anticorrupción, a sus integrantes y la manera de elegirlos, este último rubro, es el que más cuesta digerir, pues ya cualquiera que goce de recomendaciones de mediano nivel, puede acceder a ser consejero y de la noche a la mañana, ser el nuevo rico del pueblo, algo que como ya se explicó, es insostenible en estos tiempos y no debería ser, incluso algunas autoridades de las que fueron electas el pasado 5 de junio, ya han declarado que no es posible que los entes que solamente se dedican a declarar, estén devengando salarios muy superiores a los operativos que son los que en los hechos, sacan la mayor parte del trabajo en ese sistema.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp