Adam Yates: “Sigo conectado, aún quedan dos semanas”

Almería, 23 ago (EFE).- El británico Adam Yates (Ineos) comentó en la jornada de descanso de la Vuelta en Almería que su equipo no tira la toalla y que en una carrera tan dura y con dos semanas de competición, tanto su compañero Egan Bernal como él mismo aún tienen muchas cosas que decir.

“Seguiremos conectados. Todavía quedan dos semanas. Roglic estuvo muy fuerte en Velefique. Yo vi en la subida que el líder quedaba retrasado y por momentos, pero pudo cerrar la brecha con bastante facilidad, así que no creo que fuese tan mal. A veces lo hemos visto un poco aislado, pero en la subida el Jumbo tenía cinco o seis corredores en el primer grupo, así que no le he visto ninguna debilidad hasta ahora”.

Yates, sexto en la general a 2.07 minutos, se refirió a la táctica fallida de su equipo en la subida a Velefique, donde trataron de atacar a Roglic.

“Forzamos el ritmo para que el Jumbo perdiera algunos corredores, pero al final no funcionó. Yo fui agresivo al principio y Egan Bernal estaba en ciertos apuros. Lo hicimos lo mejor que pudimos, pero ya llevamos 9 etapas y ya se nota. Cada día ha sido una pelea, así que tenemos que seguir esforzándonos al máximo”.

Con una larga contrarreloj individual esperando al final de la Vuelta, todos los aspirantes saben que necesitarán una ventaja respecto a Roglic.

“Yo creo que hacen falta al menos 2 minutos de ventaja, para mi y para todos. Roglic es el campeón olímpico. Todos vamos a necesitar mucho tiempo”. EFE