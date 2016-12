Administraciones municipales permitieron construcción irregular

Mario Pozo, presidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, denunció la irresponsabilidad de autoridades municipales al permitir una construcción irregular en Paseo San Sebastián, ya que dicha obra ha causado daños en 6 viviendas, de las cuales 3 no han obtenido respuesta, “las afectadas manifiestan que no necesitan un resane, sino añadir estructura”.

“Existe irresponsabilidad en el actuar de las autoridades municipales, porque se ven 2 administraciones, la anterior por permitir la construcción y la actual porque no ha atendido a las personas afectadas”, expuso.

Señaló que es incierto lo que va a pasar en el caso, porque no hay eco por parte de las autoridades, “tres mujeres cabeza de familia que hicieron una inversión importante, cerca de 5 millones de pesos, pensando pasar sus días en un ambiente tranquilo, ven sus sueños frustrados por parte de los involucrados, quienes tuvieron la facultad para autorizar pero no revisar si se ejecutó, como Desarrollo Urbano y la Presidencia Municipal en diferentes rubros”, precisó Mario Pozo.

“No es cuestión de limpieza o simulación, como la entrega que se va a hacer a los otros afectados, queriendo tapar el sol con un dedo, eso daña a la sociedad, genera desconfianza e incertidumbre, con un costo político para ellos, es triste que se pensó que las cosas iban a ser diferentes, en cuanto a solución de problemas, el director de obra es responsable civil y legal de este edifico que afecta a las viviendas”, agregó.

Alicia Josefina Aldaba, una de las afectadas, afirmó que no están en contra de las construcciones de vivienda vertical, pero quieren que se les dé una respuesta y no se vea el tema de forma machista, “no somos, están los hechos que nos respaldan, tenemos el dictamen de ingenieros sobre el estado que ha sido afectado por la construcción del edificio, no queremos solo un resane, pintura y limpieza, se necesita estructura, desde hace 2 meses que iniciamos con el caso, tenemos fotos de cómo ha ido progresando el daño”.

“No se respetó el espacio que indica el asentamiento, viola el Reglamento de Construcción al afectar la estructura de las viviendas, convencieron a vecinos a que aceptaran la negociación, nosotros no aceptamos esas reparaciones, porque era una simulación, mi casa la tengo a 10 años con crédito bancario, tenemos una secuencia de cómo fue avanzando el deterioro, 3 meses con esta situación, hemos consultado a 2 ingenieros que determinaron lo mismo”, explicó.

Privada San Sebastián es un fraccionamiento nuevo, se terminó de construir en enero, y en mayo fueron habitadas las viviendas, las casas tienen un costo alrededor de un millón y medio de pesos y se encuentra por la carretera a Mazatlán, cerca del fraccionamiento Las Alamedas, se argumenta que la construcción vecina son 3 edificios que albergarán 24 departamentos.