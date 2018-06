Adolescentes embarazadas continúan estudios en otra institución

De acuerdo a los datos que se reflejaron en la última información de la Estrategia Nacional de Inclusión, se registraron 136 adolescentes embarazadas de nivel básico en la entidad, quienes están obligadas a continuar sus estudios si se les proporciona una beca, pero deben hacerlo en otra institución o en el Instituto Duranguense de Educación Para Adultos (IDEA).

Tammy Belinda Méndez, directora de Participación Social de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) manifestó que afortunadamente no se han dado más casos, las menores se encontraban cursando primaria y otras secundaria, se les da la opción de la beca para que sigan sus estudios, en caso de que no puedan o no quieran asistir se les retira ese beneficio hasta que retomen la escuela.

De las adolescentes algunas ya tuvieron a su bebé, y otras están retomando sus estudios, pero para cuidar su salud y no tengan ningún problema se retiran del sistema educativo regular y son atendidas por el IDEA, donde culminan su educación básica.

Desde los 13 años es la edad de la niña más pequeña que se encuentra embarazada de las 136, se aclaró que estas adolescentes son las registradas hasta la última información que corresponde a todo el estado.

En el caso de los estudiantes que están tomando decisiones equivocadas como el tratar de quitarse la vida, la funcionaria detalló que se ha encontrado que muchos de los niños están muy presionados, no tienen el respaldo de sus padres y se refleja en algunos casos en lo académico, pero es algo que de momento se pudo señalar y no fue atendido.

El que los padres estén enfocados en la situación económica hace que se descuide a los hijos por estar pensando en alguna solución a esa problemática, al quedarse los pequeños sin que alguien se haga responsable de ellos, cuando hay familias extendidas, los contiene con sus abuelos o hermanos.

Detalló que muchas veces los menores hacen cosas como llamados de atención, pero al ver que sus padres no los voltean a ver, si no los ven o escuchan, es cuando toman la decisión de hacer algo radical como atentar contra su vida.