Adultos mayores con mayores problemas de depresión

La psiquiatra Martha Palencia Núñez señaló que durante la pandemia los adultos mayores son quienes más están sufriendo depresión, enfermedad que generalmente se presenta en los hombres, esto debido al olvido o al distanciamiento que han tenido con sus seres queridos.

“Nuestros adultos mayores se están deprimiendo, ya que ellos no pueden salir, pero eso no implica que no tengamos muestras de afecto con ellos, los hemos tenido en el olvido, muchos de ellos no están muriendo por Covid, están muriendo por depresión, por soledad, por aburrimiento, por aislamiento, por ello es muy importante que implementemos alguna situación para ellos, no los podemos dejar en el olvido y creo que desafortunadamente lo estamos viendo”, señaló.

Expuso que a pesar de que la pandemia dicte distanciamiento social, esto no significa que se debe dejar de ser afectivo con los adultos mayores y hasta visitarlos respetando las medidas sanitarias para no dejarlos solos.

Agregó que los adultos mayores sí han buscado terapia, ya que en las fiestas decembrinas fue más difícil poder convivir en familia y esto sin duda los afectó más anímicamente, sobre todo por las situaciones climatológicas que se han estado viviendo en la entidad.

Consideró que en el tema de la depresión en adultos mayores los más afectados son los hombres, ya que suelen ser más aislados y no se atreven a pedir ayuda como sí lo hacen las mujeres, además que están mayormente acostumbrados a estar en constante movimiento o trabajo, por lo cual durante estas épocas se han visto mas afectados.

“Es necesario que el gobierno cree programas con algunas dependencias para ayudarlos y evitar que padecimientos de este tipo los lleven hasta la muerte”, concluyo la especialista.

