Adultos Mayores podrán Abrazar a sus hijos

Gracias a este programa pasarán una Navidad Diferente.

Además celebrarán el Día Internacional del Migrante.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, este día varios adultos mayores que forman parte del programa Abrazando Almas estarán reencontrándose con sus hijos con quienes tienen más de 15, 20 y hasta 30 años de no ver, así lo manifestó el Director General del Instituto de Atención y Protección al Migrante Luis Ernesto García Barrón.

Y es que, 25 personas que ingresaron a este programa, podrán reencontrarse con sus hijos que viven en Estados Unidos después de mucho tiempo.

Este programa fue una solicitud de los migrantes al ahora Gobernador José Rosas Aispuro Torres cuando aún era candidato puntualizó Luis Ernesto García Barrón ya que él, es migrante y, se sumó a la petición de miles de duranguenses que viven en Estados Unidos.

Recordar que este programa inició el 4 de septiembre del año en curso, a la fecha son 3 mil solicitudes que han realizado los adultos mayores mismas a las que se les está dando trámite.

Luis García Barrón recordó que el 15 de Noviembre salió el primer grupo de adultos mayores a la Ciudad de Monterrey en donde tramitaron la visa, un mes después algunos integrantes de este grupo viajarán a Los Ángeles.

Finalizó diciendo que seguirán ayudando a los adultos mayores del estado de Durango para que puedan llevar a cabo las gestiones pertinentes para el trámite de la visa estadounidense y, de esta manera puedan viajar al vecino país del norte para reencontrarse con sus hijos, con quienes la gran mayoría no se ha podido reunir en muchos años.