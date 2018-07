Adultos mayores votan divididos entre cambio político y continuismo en México

México, 1 jul (EFE).- Los adultos mayores ejercen hoy el voto mostrando posturas opuestas respecto a quién debe ser el próximo presidente de México. Unos apuestan por un cambio que, dicen, debió llegar hace tiempo; otros abogan por un continuismo que garantice estabilidad.

El candidato de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, y José Antonio Meade, aspirante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), personifican las aspiraciones políticas de personas que llevan toda una vida votando por un mejor futuro para su país.

En el colegio electoral “Profesor Sabino Rodríguez”, María de Jesús Rosas asegura a Efe que “el cambio ya urge, ya era para ayer”.

La mujer dio su voto a López Obrador y aseguró con convicción: “Sé que nos va a sacar adelante”.

Agregó que en su círculo son muchos los que están en favor de un cambio político, pero no cree que todos los de su generación sean de esa opinión.

Otra mujer que espera en la misma fila para votar, Luisa María Martínez, simpatiza con ella y asegura a Efe que a la hora de votar hay que ser “valiente y directo”, aunque muchas veces exista inevitablemente un miedo al cambio.

“Yo he tenido más ayuda de López Obrador que de los demás; entonces a mí me gustaría que ganara él. A mí, pero no todos pensamos lo mismo”, expone.

En el otro extremo ideológico pero en la misma fila esperando para ejercer el voto, están Rubén Lemus y Petra Ramírez, quienes sostienen a Efe que votarán por la continuidad del PRI.

“Yo creo que como está, digamos, me parece que está bien la cosa, se ha progresado en muchos aspectos”, argumenta el hombre.

La mujer, en esta línea, esgrime que, de resultar victorioso López Obrador, México se convertiría en un país como Venezuela, que actualmente sufre una crisis humanitaria.

No obstante, sabe que ganar no será fácil. “La verdad, están todos los partidos fuertes y ojalá quiera Dios y María santísima que gane el PRI”, expresa.

Lemus opinó que los jóvenes -quienes se vaticina serán clave en esta elección representando 24,3 millones de electores de entre 18 y 29 años- por inexperiencia “todavía no saben nada de lo que es el mundo”.

Martínez no parece opinar lo mismo. Con una mirada templada pero que irradia esperanza, cree que los jóvenes deben hacer “lo que ellos sienten”, pues son el futuro que recoge el testigo de su generación, la cual, tras haberlo dado todo, “ya está de salida”. EFE