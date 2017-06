Advierte Profeco sobre paquetes de viaje por internet

Aunque hasta el momento no se ha recibido queja por fraude o estafa al adquirir un paquete de viajes en agencias de internet, Esmeralda Gallegos Rosales, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, advirtió a los ciudadanos que estén atentos a ofertas o cuestiones que se les ofrecen y se cercioren de que hoteles o transporte tengan convenios con dichas empresas.

“La idea es evitar que se presente alguna problemática, porque en las páginas de internet existen ya sitios que no se sabe si son reales o no, o quién está detrás de ellos, se reconoce que muchas pueden ser reales y se ostentan como negocios establecidos, pero igual el consumidor siempre debe corroborarlo”, expuso.

“Se pretende alertar a la ciudadanía, para que antes de comprar cibernéticamente, e incluso físicamente, con módulos que se establecen temporalmente en los tianguis, o ahora con la Feria, que se cheque la relación de las compañías con los proveedores”, expresó.

La delegada precisó que han llegado quejas relacionadas con las agencias de viajes establecidas, por no haber prestado el servicio como fue ofrecido, o por no ser lo que se esperaba y no quedaron satisfechos como consumidores.

Manifestó que está por iniciar una etapa de bastante trabajo por el periodo vacacional, porque se tendrán módulos en diferentes puntos de la capital, como la Central Camionera, zona centro, verificaciones permanentes en Corredor Constitución y Paseo Durango, para tener un saldo blanco como ocurrió en Semana Santa.

Señaló que en la Feria Nacional Durango 2017 se tendrá una oficina móvil para estar resolviendo las situaciones que se pudieran presentar, con mayor presencia no solo para recibir quejas, sino para estar listos para las verificaciones.

Todas las áreas relacionadas con el turismo se vigilarán de cerca para que los visitantes reciban productos y servicios de calidad.

Gallegos Rosales puntualizó que precisamente por la llegada de visitantes a la entidad por vacaciones se estará supervisando en los establecimientos para que no se fijen precios en dólares, porque de detectarse la práctica serán sujetos a sanción.