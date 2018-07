Advierten que la enorme economía informal asfixia a la industria en Bolivia

La Paz, 27 jul (EFE).- La economía informal, “la más grande del mundo”, y la alta presión impositiva, de las mayores de América Latina, “asfixian” a la industria privada formalmente constituida en Bolivia, advirtió hoy la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).

La entidad destacó en un comunicado datos del Fondo Monetario Internacional que revelan “la condición de Bolivia como la economía informal más grande del mundo”, con un 62,3 % sobre el conjunto de la actividad económica del país.

Asimismo, subrayó que la presión impositiva, del 34 % sobre el producto interior bruto (PIB), es la segunda mayor de América Latina y el Caribe de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

“La informalidad genera desincentivos y serios impactos negativos tanto de mercado, laborales, tributarios, ambientales, entre otros, para la industria manufacturera privada nacional y para el desarrollo del país”, criticó la cámara de industrias.

La entidad denunció que “la informalidad está ligada al contrabando, que de acuerdo a estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia representa alrededor de 2.213 millones de dólares por año y un impacto negativo sobre el PIB entre 1 a 1,5 puntos porcentuales”.

“El sector informal no contribuye con impuestos, no genera fuentes de trabajo formal con aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, no respeta las normas de defensa al consumidor y medioambientales y genera falsificación y adulteración de productos”, subrayó.

Sobre la presión tributaria, comentó que en países vecinos como Perú es inferior al 20 %.

Por todo ello, reclamó a las autoridades “acciones de formalización de la economía y lucha al contrabando, para así generar un clima de negocios más propicio para la inversión, producción y generación de empleo formal industrial que contribuya al crecimiento y desarrollo de Bolivia”.

En abril pasado el Gobierno boliviano aprobó una ley de lucha contra el contrabando que da mayores facultades a Ejército y Policía en el combate del comercio ilícito, mientras que en mayo fue aprobada otra norma de apoyo estatal a pymes que medidas contra esta práctica ilegal. EFE