Afecta Agua Saludable a zona natural protegida

*Activistas con amparo para que se respete “Cañón de Fernández”

Una vez que se obtuvo la suspensión provisional en las obras del programa “Agua Saludable para La Laguna”, debido a que afectarán parte del área natural del parque “Cañón de Fernández” y con ello violentarán 4 ordenamientos legales tanto a nivel municipal como estatal e internacional, se espera lograr que esta situación se mantenga en forma definitiva, para que el proyecto de obras se modifique y se respete este lugar, señaló Francisco Valdés Pérez, presidente de Pro Defensa del Municipio de Nazas.

Entrevistado en el palacio legislativo, el presidente de la organización civil manifestó que durante mucho tiempo se luchó para que el parque mencionado se admitiera como humedal de importancia internacional, categoría que le da actualmente un tratado internacional, además de que se declarara como área natural protegida, razón por la cual se busca evitar que esta condición que busca preservar el medio ambiente se vea afectada por la construcción de obras que pueden realizarse en otro lugar.

Explicó que cuando se dio a conocer el proyecto “Agua saludable para la laguna” en la región, “nos dimos cuenta que una buena parte de la obra se iba a hacer dentro del polígono del área natural protegida, que sería una presa derivadora para sacar el agua del río y una planta de bombeo para llegar el líquido hasta la planta potabilizadora, porque en esta área no está permitido este tipo de construcciones e instalaciones porque perturbarían demasiado al parque”, dijo textualmente Francisco Valdés.

Agregó que no se pueden realizar estas obras, primero, porque se perturbaría demasiado al parque; segundo, por ser área de conservación en los programas de ordenamiento territorial tanto del municipio de Lerdo como del estado de Durango; tercero, por ser un humedal de importancia internacional, y cuarto, porque se violarían 4 ordenamientos legales.

Ante tal situación, dijo que se recurrió a la justicia federal para plantearle la ilegalidad de esta situación, por lo cual el juez otorgó la suspensión provisional desde finales del mes de mayo, cuando se detuvieron los trabajos mencionados, aunque se trata de una obra con una inversión de 12 mil millones de pesos; agregó que se espera lograr la suspensión definitiva, a pesar de que la Comisión Nacional del Agua decidió aplicar una táctica extraña de negar las acciones que se realizarán, afirmar que no hay nada malo, además de que no existe un proyecto ejecutivo para estas obras, pues nadie lo conoce y consideró que al parecer quieren iniciar una obra sin planearla.

Sin embargo, existe una manifestación de impacto ambiental y fue donde se dieron cuenta de lo que se pretendía realizar dentro de los polígonos del Cañón de Fernández, para manifestar que no se trata de impedir que los habitantes de La Laguna beban agua saludable pero no se busca que sea a cualquier costo, para no acabar con un área natural protegida, pues se pueden buscar otras opciones, concluyó el dirigente de la organización.