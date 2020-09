Afectan recortes a ganadería y agricultura

Por: Carolina Cupich

Luis Caballero, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, señaló que en el presupuesto 2021 se estima que para el sector de la agricultura y la ganadería el recurso sea de 49 mil millones de pesos, monto muy bajo en comparación al 2018, donde se destinaban alrededor de 75 mil millones, y 67 mil millones para 2019.

Lamentó que los programas dirigidos a la productividad y fomento los desaparecieran, situación que en estos momentos es necesario por los estragos de la pandemia y las pérdidas que se han tenido a causa de las lluvias.

El presidente de la CNPR en el estado habló sobre la propuesta que presentó el Gobierno Federal respecto al monto de recursos con los que el próximo año podrán ejercer las entidades federativas, señalando que aunque existe un incremento de casi 2 mil millones de pesos no es suficiente para las necesidades que permean en los sectores agrícola y ganadero.

Señaló que en el 2018 se erogaron para este sector alrededor de 75 mil millones de pesos, los cuales para el año 2019 sufrieron una disminución del 15 por ciento, dejando un monto de 67 mil millones, posteriormente para el 2020 hicieron un recorte mayor, de casi el 20 por ciento, dejándolo en 47 mil millones, y para 2021 la propuesta es que se destinen aproximadamente 49 mil millones de pesos, sin que exista recuperación de los recortes.

Manifestó que lo más lamentable es que se hayan eliminado programas que iban enfocados a la productividad y fomento agrícola y ganadero, lo cuales impulsaban al sector para seguir saliendo adelante y no dejar que sus producciones se perdieran, ya que se implementaban diferentes estrategias de protección y garantía.

“Para este rubro estamos hablando de que se quedará en un 3 por ciento y la pregunta es qué hacen con tanto dinero y vemos que se les va en la nómina y programas que no funcionan desgraciadamente”, afirmó.

Recalcó que existe mucha preocupación, al ver que existe un gran abandono por parte del Gobierno Federal para este sector y lo peor es que es renuente a las súplicas y señalamientos que se le han hecho.

Destacó que una opción sería el de los financiamientos, sin embargo, los fideicomisos que tenía el Gobierno Federal los está tomando para lo que sí les interesa como es el Tren Maya y la Refinería de 2 Bocas, dejando a su suerte a los productores rurales, “los financiamientos a lo que se ve en la propuesta para 2021 van a desaparecer, entonces está todavía peor”.

Por último, dijo que las consecuencias de esta falta de apoyos se verá reflejado en que no habrá proyectos nuevos y que las pérdidas que se han presentado por las lluvias no podrán ser recuperadas, lo que generará más pobreza en el estado y que se tome la opción de buscar otras oportunidades que no generen afectaciones para los productores del estado.

