Afganistán está en un “punto de inflexión” y necesita liquidez, dice la ONU

Naciones Unidas, 11 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este lunes que Afganistán está en un “punto de inflexión” y pidió a la comunidad internacional que inyecte liquidez al país para evitar su colapso económico y otros males que no se limitarían a sus fronteras.

“Urjo al mundo a tomar acción e inyectar liquidez en la economía afgana para evitar su colapso”, exhortó el diplomático luso de cara a la reunión extraordinaria del G20, reiterando que la ayuda humanitaria es esencial pero no será suficiente para la resolver los problemas en la nación si su economía se hunde.

“Este es un punto de inflexión. Si no actuamos y ayudamos a los afganos a capear este temporal, y lo hacemos pronto, no solo ellos sino todo el mundo va a pagar un precio muy grande”, advirtió el jefe de la ONU, alentando el uso de “instrumentos” como las organizaciones no gubernamentales.

En su discurso, advirtió que si la economía afgana colapsa, además de aumentar el flujo migratorio fuera de Afganistán debido a la gente que huye de sus casas, también lo harán con toda probabilidad las redes de narcotráfico, criminales y terroristas tanto en la región como el resto del mundo.

Recordó la fragilidad de la economía afgana, que se ha mantenido a flote las dos últimas décadas gracias a la ayuda extranjera y que antes de la toma de poder por parte de los talibanes, en agosto pasado, ya se había visto azotada por la sequía y la pandemia de covid-19.

“Ahora, con los activos congelados y la ayuda al desarrollo pausada, la economía se está rompiendo. Están cerrando los bancos y los servicios esenciales, como la sanidad, han sido suspendidos en muchos lugares”, explicó Guterres, que destacó la operación humanitaria masiva desplegada por la ONU.

Llamó a los países a reanimar la economía “sin violar las leyes internacionales” y rechazó que inyectar liquidez en beneficio de la población sea lo mismo que “dar dinero a los talibanes”, apuntando que las cuestiones de “reconocimiento y de trato con el gobierno son totalmente diferentes”.

“Claramente, la principal responsabilidad para encontrar el camino de vuelta desde el abismo la tienen aquellos que ahora están al cargo en Afganistán”, afirmó Guterres, mostrándose finalmente preocupado por el cumplimiento de los compromisos de los talibanes con los ciudadanos afganos.

“Estoy particularmente alarmado de que se rompan las promesas hechas por los talibanes a las mujeres y niñas afganas”, dijo el jefe de la ONU, que sugirió la potencial pérdida del progreso educativo asegurando que sin ellas “no hay manera de que la economía y sociedad afganas se recuperen”. EFE