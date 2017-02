Afirman que jóvenes mayores de 20 años no quieren relaciones estables

Puebla, 5 Feb (Notimex).- En la actualidad los jóvenes entre 20 y 40 años no quieren relaciones estables y no desean tener hijos, por lo que hacen una sustitución a través de mascotas, afirmó María del Coral Andrade Ramos, coordinadora del Programa de Apoyo y Seguimiento al Estudiante de la UPAEP.Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la especialista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), dijo en entrevista a Notimex que esto lleva a una gran pérdida del sentido de humanidad, por lo que se cosifica a las personas.

Explicó que nadie es culpable de esta situación, es como se ha ido desarrollando conforme a las redes sociales y tecnología. Esos son los resultados.

“Parte del problema radica en que no se toman en cuenta las raíces culturales que tenemos y es algo que no se puede dejar. Esta conectividad hace que tengamos otros modelos de convivencia, los jóvenes pueden elegir cómo quieren su relación de pareja o no tenerla y hasta lo fundamentan con otras culturas”, indicó.

Andrade Ramos mencionó que “anteriormente el camino era conocerse, pasar un tiempo y a lo mejor se volvían novios, la pedida, se casaban y viene el sexo”.

Añadió que hoy en día dicho orden ha cambiado en personas de entre 20 y 35 años, porque muchas parejas empiezan por la relación sexual y después deciden seguir juntas, pero tiene que ver con la calidad de la relación sexual.

“En secundaria y preparatoria empiezan a experimentar con distintas parejas y hay relación sexual, lo que ha provocado un mayor índice de embarazos no esperados”, subrayó.

Expresó que actualmente existen muchas mujeres que no quieren casarse, hay más hombres que sí tienen entre sus planes el contraer matrimonio.

Agregó que en el caso de las mujeres no, en su plan de vida se encuentra el posponer el matrimonio y más aún el tener hijos, pero además hay una tendencia de tener hijos sin casarse y sin pareja, ese cambio ha sido más influyente en las féminas.

“En la actualidad los jóvenes tienen tanta información alrededor e influencia de otras culturas, que están cambiando sus esquemas mentales con respecto a la relación de pareja”, puntualizó.

Andrade Ramos comentó que en cuestión de relaciones interpersonales y de pareja, las relaciones dependen mucho del modelaje que cada persona tenga, generalmente aprenden de la relación que tengan los padres.

Destacó que en la relación entre los jóvenes de menos de 30 años y los adolescentes, hay un factor común en la poca tolerancia a los problemas, es decir, pueden establecer una relación de pareja mientras las cosas vayan bien.

Sin embargo, indicó que cuando hay problemas, los chicos no saben cómo enfrentar estas situaciones.

Ante esto, detalló, “viene la separación, terminan y a los dos o tres días ya tienen otra relación y actualmente se escucha más seguido, que de no funcionar la relación se separan o se divorcian”.