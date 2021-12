Agotaré todas las vías para evitar injusticia: Enríquez

En rueda de prensa José Ramón Enríquez Herrera señaló que agotará todas las vías, dentro y fuera del partido, para evitar que se haga una injusticia con la designación de candidaturas de Morena, luego de no haber sido favorecido en la Convención Nacional Electoral.

Tras el anuncio en donde se hizo oficial la asignación de Marina Vitela Rodríguez como comisionada en Durango de los Comités de Defensa de la 4T, el exalcalde capitalino defendió el derecho de ser él quien abandere los intereses de Morena en las próximas elecciones, pues las encuestas lo respaldan.

Calificó de injusticia el hecho de que, aun siendo el puntero en todos los rubros de las seis diferentes encuestadoras que se contrataron, se haya elegido a la exalcaldesa de Gómez Palacio por “un criterio político”, tomado por apenas cinco personas dentro de la Comisión Nacional Electoral del partido.

Afirmó que el argumento de la paridad de género es una argucia, pues en Oaxaca, donde la mejor puntuada era una mujer, se decidió asignar la candidatura a un hombre, que estaba por debajo de las preferencias, por lo que, al parecer, se pretende mandar a las mujeres a estados donde perderán.

Es por ello que acudirá a todas las instancias al interior de Morena que están por encima de la Comisión Electoral. Incluso, no descartó buscar al propio presidente de la República; “ha sido un hombre muy respetuoso, pero él ha defendido que no existan más injusticias y sé que nos dará la razón”, aseveró.

Enríquez Herrera no descartó ni confirmó si buscaría la candidatura por otra vía que no sea la de Morena, pero reiteró que cree en la propuesta del movimiento para cambiar las cosas; “hay una cúpula del poder en Durango que no quieren que cambien las cosas y por eso no nos vamos a rendir”, finalizó.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp