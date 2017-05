Agradecen a DIF apoyo recibido

A través del programa “Salud Integral”

Durango, Dgo.- “Hoy gracias al apoyo que he recibido de la señora Elvira de Aispuro puedo ver mejor”, dijo Clarissa, una niña de 12 años de edad, que a través del programa Salud Integral para Niñas y Niños, ha podido recuperar la visión en un 40 por ciento.

Esto luego de que a nombre de la presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, la directora del Sistema Asistencial, Rocío Manzano Cháidez hizo entrega gratuita de lentes para la menor.

“Con este apoyo, Clarisa podrá ver hasta un 50 por ciento gracias a la rehabilitación que recibirá fuera del estado sin costo alguno, ya que actualmente sólo tiene el 10 por ciento de visión”, dijo Manzano Cháidez.

Al mencionar que así como Clarisa, todas las niñas y los niños que lo requieran tendrán lentes gratis a través del programa “Salud Integral para niñas y niños” que implementó el gobierno del Estado y el DIF Estatal con el apoyo de Fundación Vizcarra.

En este sentido, Clarisa beneficiaria de lentes, dijo sentirse muy a gusto y agradecida con el apoyo que le dieron, ya que antes se sentía desesperada y era objeto de burlas en la escuela.

“Estoy muy agradecida, porque antes me humillaban mis compañeros y me decían cosas, pero con estos lentes que me dieron me siento más alivianada y más segura”, dijo la menor quien no dejó de sonreír ni un momento por la alegría que le ocasionaba recuperar la vista.

Cabe mencionar que Clarisa tiene una enfermedad congénita que le ha ocasionado la pérdida de la visión de manera gradual, lo que le impide ver con nitidez los objetos a distancia como leer el pizarrón y realizar algunas actividades de manera normal.