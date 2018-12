Agrupaciones cívicas bolivianas piden inhabilitar como candidato a Morales

La Paz, 13 dic (EFE).- Varios sectores cívicos de Bolivia instauraron hoy grupos de huelguistas para demandar al órgano electoral del país que anule la resolución que autoriza que el presidente boliviano, Evo Morales, sea candidato en las elecciones del año próximo.

Los cívicos cochabambinos, tarijeños y cruceños son los que inicialmente emprendieron la protesta con la intención de que se vaya “masificando” y que sea a “nivel nacional”, explicó a Efe el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Rojas.

El dirigente señaló que la medida en Cochabamba se inició en la madrugada de este jueves con un grupo de personas que se apostaron en puertas de la iglesia de Cala Cala, con la intención de que con el paso de las horas habrá más gente que se sume.

“Hemos pedido que se anule la resolución y que se anulen las primarias, ese es nuestro pedido”, enfatizó Rojas.

El proceso de primarias está previsto que concluya el próximo 27 de enero, para que los militantes de los partidos voten a sus candidatos para las elecciones generales de octubre de 2019.

Otra de las exigencias de este bloque es pedir una señal clara a los partidos políticos del país que demuestre que en verdad “están del lado del pueblo boliviano” y defiendan el referéndum de 2016 que negó a Morales una reforma constitucional para eliminar el límite de dos mandatos consecutivos.

“Que suscriban un documento público entre todos los candidatos emitiendo la decisión de que no van a ser candidatos mientras Evo Morales esté”, puntualizó.

En Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, se tiene previsto que en las siguientes horas más cívicos se sumen a la huelga de hambre nacional, según reportes de medios bolivianos como el diario El Deber.

Por su lado, Morales, durante un discurso en la región central de Cochabamba, señaló que defender el referéndum de 2016 “es defender la mentira” y que por ello quienes se oponen a su candidatura “no tienen valores, no tienen ética, no tienen moral, no tienen autoridad”.

El gobernante apuntó a la derecha de intentar confundir a la población “con falsos datos”.

El mandatario comparó los intentos por inhabilitarlo como que en Argentina o Portugal pidiesen que sus futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no jueguen con sus país.

Morales asocia recurrentemente el referéndum con una campaña de difamación en la que se sacaron a la luz aspectos de su vida privada y que, a juicio suyo, causaron que perdiera la consulta popular.

La semana pasada la mayoría de los vocales Tribunal Supremo Electoral de Bolivia establecieron que Morales está habilitado para presentarse a las elecciones primarias y nacionales, al entender que sobre el referéndum prevalece una sentencia del Tribunal Constitucional que en 2017 autorizó la reelección indefinida.

Evo Morales, en el poder desde 2006, ya fue habilitado para su tercera gestión gracias a que el mismo tribunal asumió que su primer mandato no contaba debido a que en 2009 Bolivia se refundó de República a Estado Plurinacional. EFE