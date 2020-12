Aguinaldo de trabajadores municipales hasta el 23

*Pese a manifestación solo les dan atole con el dedo

Por: David Favela

Trabajadores sindicalizados del Municipio se manifestaron en la Unidad Administrativa debido a que no se les ha pagado aguinaldo o hay faltantes del mismo a alrededor de 750 personas, además que no se les ha entregado la despensa invernal, misma que viene dentro de su contrato colectivo.

Alicia García Valenzuela, líder del SUTM, indicó que desde el pasado viernes a trabajadores que ya les había sido depositado su aguinaldo manifestaron que no les estaba llegando completo, estuvieron haciendo cuentas y les faltaban varios días, por esa razón decidieron protestar, para verificar que a cada uno les haya sido entregado correctamente, además que a otros no se les ha depositado nada en su tarjeta.

“Las autoridades dicen que es culpa del banco, pero no me parece justo que siendo 21 de diciembre y que jamás se había visto esta situación, los trabajadores no tengan todavía su aguinaldo, y los que lo tienen y que saben cuánto les toca pues recibieron la sorpresa que les depositaron solo la mitad o les faltó”, expuso.

Agregó que aparte no se les entregó el paquete navideño de cada año y que viene estipulado en el contrato colectivo de trabajo, “también es muy importante para los trabajadores ya que venía toda una despensa que ya tenían contemplada y que en esta ocasión tampoco tendrán, viene un pavo, café, para hacer buñuelos, tampoco les han resuelto nada”.

Por su parte el subdirector de Recursos Humanos del Municipio, Francisco Esparza Martell, señaló que se estaría pagando este recurso a los trabajadores sindicalizados y de confianza en el transcurso del día, de los cuales faltan 600 pero sindicalizados solo 23, además que no hubo aguinaldos incompletos, sino que a cada quien se le pagó conforme a la ley, mientras que el paquete navideño ya se está armando y será entregado a los trabajadores en cuanto esté listo.

Pero de acuerdo a fuentes extraoficiales, dieron a conocer que resulta casi imposible pagar las prestaciones este día como lo habían prometido a los manifestantes, pues aún se carece de los recursos para hacerlo, por lo que lo más probable es que se les vaya a depositar hasta el miércoles 23 de diciembre.

