Aguinis: “Si predomina el autoritarismo mucho tiempo, es difícil de eliminar”

Nueva York, 20 abr (EFE).- El escritor argentino Marcos Aguinis aseguró hoy que es difícil “eliminar del todo” el autoritarismo allí donde ha predominado un largo tiempo porque se le “quedan sectores pegados”, y como ejemplo de ello en Latinoamérica apuntó a países desde Argentina hasta Venezuela.

Coincidiendo con la reciente edición en inglés de su novela “La gesta del marrano”, Aguinis participó en el festival internacional de literatura PEN World Voices en Nueva York junto a otras cinco reconocidas figuras de las letras sobre la opresión que vivieron en sus naciones, desde Ucrania hasta Kenia.

El escritor recordó a los miles de “desaparecidos” en Argentina. muchos de ellos intelectuales, y señaló que “la última dictadura fue en 1983, pero dejó un autoritarismo que rige hasta hoy”, además de advertir que “muchas dictaduras se visten de democracia”.

“Cuando durante mucho tiempo predomina el autoritarismo, es difícil eliminarlo del todo. Quedan sectores pegados a él, aunque no lo crean o lo tiendan a disimular”, evaluó el autor, para quien Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela son países que “vivieron la democracia” y “tienen tendencia a caer en regímenes autoritarios”.

No obstante, y en línea con el lema que adopta este año PEN, “Resistir y reimaginar”, Aguinis resolvió en declaraciones posteriores a Efe que la vía para superar esos períodos de opresión y no repetir el ciclo es “la vieja democracia: el ejercicio democrático, el debate, la pluralidad de ideas”.

En ese sentido, se mostró optimista y confió en la evolución de las ideas a lo largo de los siglos, desde el XVII hasta el XXI, al compás de la mejora en la “mente humana”: “El ser humano es muy variado, pero ha progresado gracias a la diversidad y el debate, y siempre vamos corrigiéndonos”.

Aguinis recordó que las tiranías provienen de la izquierda y la derecha, y mencionó movimientos en Latinoamérica que tenían ideales “románticos” pero acabaron siendo una “excusa para fortalecer prácticas fascistas, como se advierte en Venezuela”.

Respecto a la situación en Argentina, donde varios ministros del Gobierno de Mauricio Macri están acusados de supuestas malas prácticas, el escritor, que recientemente abogó por que el mandatario trace líneas morales, incidió en que sus críticas no se refieren a la gestión, ya que “lo están haciendo bastante bien”.

“El Gobierno de Macri tiene gente joven, gente que ha sido rica y dejó sus empresas y fue al Gobierno, no es que estén robando en el Gobierno, a diferencia del de Cristina (Fernández): gente no rica que iban al Gobierno para robar. Esta gente son ricos de antes, y esa crítica no tiene mucho sentido”, especificó. EFE