Ahogados en deudas 7 de cada 10 negocios

Por pandemia le deben a proveedores, bancos y trabajadores

Por: Andrei Maldonado

Siete de cada diez propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran con el “agua hasta el cuello” por el tema de endeudamiento, según dio a conocer Alejandro de la Peña López, vicepresidente de MIPyMES del Consejo Coordinador Empresarial.

Indicó que el rezago en el que han caído las empresas incluye el pago a proveedores de sus mercancías, a los bancos y a los colaboradores en aquellos comercios que pueden dar empleo a más de dos trabajadores, pues la situación económica provocada por la pandemia es crítica.

En ese sentido, el entrevistado detalló que un aspecto que los tiene sumamente golpeados son los permisos que todo emprendedor debe pagar para poder abrir su negocio, en los cuales la autoridad municipal no da prórroga ni por tratarse de una temporada de crisis ocasionada por la contingencia.

Señaló que el Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) ha dejado de lado el objetivo con el cual fue creado y se ha vuelto algo meramente recaudatorio, ya que tiene valores sumamente elevados en tema de permiso de uso de suelo, de protección civil, de salud, etcétera.

Afirmó que se han tenido acercamientos con los responsables de las finanzas del Ayuntamiento, pero a la fecha no han tenido respuesta; “son dos años que la pandemia nos ha golpeado y no ha habido ningún apoyo. El gobierno no pierde, sigue cobrando, Nosotros somos los que perdemos”.

De la Peña López ahondó que es fundamental se empleen mejores estrategias de recaudación, siendo una la posibilidad de otorgar los permisos sin cobrar y dar un plazo de seis meses para ver si el negocio sobrevivió; “te cobran antes de que generes dinero para poder pagarles, así es imposible”.

