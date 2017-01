Aispuro convoca a inconformes al diálogo

Gobernador planteará sus inquietudes ante el Gobierno Federal

El gobernador José Rosas Aispuro dialogó con las personas que se manifestaron contra los incrementos a las gasolinas en las instalaciones de Pemex en esta ciudad, con quienes se comprometió a plantear sus inquietudes ante instancias federales y también les pidió mantenerse dentro de la ley en su inconformidad.

El mandatario estatal acudió hasta el sitio donde se encuentran integrantes de sindicatos de transportistas, a las afueras de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en esta ciudad, donde reiteró el compromiso de ser conductor ante las instancias de gobierno que correspondan para llegar la inquietud expresada por los transportistas y los ciudadanos que están preocupados e inconformes por el alza en los precios de los combustibles.

Dijo que en estos momentos se espera que se confirme una reunión con funcionarios del gobierno federal para canalizar este tema, pues afirmó que se trata de un asunto que en estos momentos ven los gobernadores de todas las entidades del país, para señalar confianza en que se podrá encontrar una solución por medio del diálogo.

Pidió Aispuro Torres a los manifestantes que le den su confianza para continuar en busca del acercamiento para que la reunión se pueda realizar lo antes posible y manifestó a través del secretario general de Gobierno, Adrián Alanís, les comunicará cualquier situación que se presente.

Al mismo tiempo, el gobernador pidió a los manifestantes que no hagan cosas que puedan complicar más las cosas, que no comentan ningún ilícito ni generen más problemas a través de sus muestras de inconformidad. Reiteró la disposición de dialogar al tiempo que insistió en que no se afecte más a la ciudadanía.

“Tendrán las garantías del gobierno que ustedes piden, que hagamos lo que podamos para que la gente pueda transitar de manera libre, garantizar que la ciudad y el estado puedan tener abasto oportuno de combustibles” dijo textualmente el gobernador Aispuro Torres, al señalar que se busca evitar afectaciones a otros sectores de la sociedad.

Ante algunos comentarios de los asistentes, recalcó que se hacen las cosas por la vía institucional y puntualizó que el Gobierno Federal siempre ha tenido las puertas abiertas; añadió que ha dialogado con otros gobernadores que también plantean la misma inquietud ciudadana, y se establecerá contacto con las autoridades para buscar una solución.

Finalmente, manifestó que no se va a condenar una manifestación de la sociedad, pero puntualizó que quien cometa un delito tendrá que pagar las consecuencias, sea quien sea, pues también se deben respetar los derechos de los ciudadanos.