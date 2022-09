Aispuro satisfecho con 6 años de gobierno

*Rinde cuentas sobre trabajo realizado durante su administración

Por: Martha Medina

Una inversión superior a los 20 mil millones de pesos en obra pública en todo el estado destacó en el Sexto Informe que rindió el gobernador José Aispuro Torres ante el Congreso del Estado, donde dio cuenta sobre el trabajo realizado durante la actual administración, así como también resaltó la transparencia en el manejo de recursos públicos y aseveró que se va con la satisfacción de que dio lo mejor en su desempeño al frente del Poder Ejecutivo.

Al comparecer ante la Legislatura local el mandatario estatal señaló que durante este tiempo gobernó sin distingo de partidos, con la certeza de que al asumir el cargo gobernaría para todos, como pueden constatarlo las y los presidentes municipales que concluyeron sus periodos constitucionales, con quienes se trabajó de manera coordinada.

Al dirigirse a las y los legisladores locales, el mandatario recalcó que en estos 6 años Durango cambió para convertirse en un estado con más libertad, al recordar que nadie ha sido perseguido por su manera de pensar, algo que no se permitía en otros tiempos, además de indicar el respeto a la libertad de expresión, a la autonomía de los municipios, así como a la división de poderes, para puntualizar que en este aspecto en ningún momento intentó influir en el trabajo de ninguno, y tampoco en los procesos electorales, de los cuales fue respetuoso, además de destacar la coordinación que se ha mantenido con el Gobierno Federal.

Recordó que en todo momento mantuvo una actuación municipalista, como quedó demostrado en la distribución de recursos federales que le correspondían al gobierno estatal y que se llevaron a los 39 municipios, lo cual permitió duplicar las obras que se llevaron a cabo en estos años, además de recordar que en todo momento llamó a la unidad de los duranguenses para superar los desafíos que se enfrentaron en este tiempo.

Aseveró que no se dedicó a venganzas, sino a trabajar por Durango, a lograr un cambio para mejorar, en temas como las actividades económicas, pues se logró que se incrementaran en un 112 por ciento las exportaciones del estado, además de que se incrementaron las inversiones extranjeras en la entidad, todo ello para lograr un crecimiento del 5.6 por ciento en el 2021, por encima de la media nacional que fue de 4.7%.

Destacó la instalación de 120 nuevas empresas, así como la creación de empleos, que permitió no solamente recuperar los que se perdieron a causa de la pandemia, sino que se logró un incremento, que convirtió a Durango en uno de los estados que tuvieron un mayor crecimiento en este renglón, en el norte del país.

En el tema de los programas de carácter social, informó que los avances que se lograron en este renglón llevó a que 8 de cada 10 duranguenses pudieran recibir un apoyo de gobierno, en todos los municipios del estado.

Destacó el trabajo realizado en el tema de salud tanto en el fortalecimiento a la infraestructura en todo el estado, como también el esfuerzo que se realizó para superar la pandemia, lo cual permitió que la entidad fuera la tercera con menor índice de fallecimientos a causa de la covid 19.

Reconoció que hay muchos retos por superar en Durango, para atender los problemas que más afectan a la sociedad, al puntualizar que faltaron los recursos necesarios para resolver las necesidades de la entidad.

Después de informar sobre el trabajo realizado en los ejes de su gobierno, en el tema de obra pública, educación, salud, desarrollo social, económico y apoyo al campo, el gobernador puntualizó que “ser gobernador de Durango ha sido el privilegio más alto en mi vida; viví momentos difíciles, inundaciones, limitaciones financieras, padecí día a día la incertidumbre de una pandemia desconocida, cruel, esquiva, que consumía salud, vidas y patrimonios, fueron los momentos más difíciles de este gobierno ver cómo llegaba la pandemia y no había todos los mecanismos para hacer frente a la misma, hoy estamos mejor preparados para ello, cada decisión implicaba tocar la vida de decenas de miles de personas, pero no me eligieron para gobernar lo fácil, lo sencillo, me eligieron para construir a partir de alternativas duras”.

“Lo óptimo en política no necesariamente existe, agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador por el respaldo de su gobierno a Durango, ha sido un privilegio compartir con persona de gran talento esta responsabilidad”, dijo al finalizar su informe, para desearle la mejor de las suertes a Esteban Villegas, quien asumirá la gubernatura en unos días más.

También se refirió a los señalamientos realizados por los diputados de PT, Morena y el PRI, con respecto a los resultados del gobierno estatal, al recalcar que en todo momento mantuvo un completo respeto a la división de poderes, así como al presidente de la República, al puntualizar que esta es la realidad y las posturas que indican lo contrario responden a deseos políticos que son comprensibles, para puntualizar que no tiene nada qué esconder.

