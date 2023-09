Aispuro y “aispuristas”, no serán candidatos

Ambiente Político Por Eduardo Serrano

El mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, marcó agenda en el Ambiente Político, luego de dejar en claro, y de una vez por todas, que de ninguna manera aceptará que José Rosas Aispuro Torres aparezca en las boletas enarbolando la causa de la alianza PAN-PRI-PRD. Los rumores de que el Güero de Tamazula pretende postularse para el Senado en 2024, bajo el cobijo del líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, cada vez cobran mayor fuerza, la cual es directamente proporcional al repudio social por el desfalco a las finanzas públicas del Estado, causado durante su sexenio. Sin embargo, Esteban ha parado en seco los sueños guajiros electorales del susodicho, al manifestar que ni por otro estado o circunscripción, permitirá que aquellos que le hicieron tanto daño a Durango, regresen a la escena política, pues de mantenerse aferrados a ello, Esteban, el Jefe Político, rompería con la alianza.

El mensaje fue contundente, Aispuro no será candidato, así de simple, así de tajante. Y es que, la posibilidad de que el ex gobernador se apuntara para el 2024, solo estaba en el medio periodístico, en las redes sociales y en los comentarios de las mesas de análisis político; no pasaba de ahí. Por eso, el hecho de que Esteban haya acentuado que es el Jefe Político de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México en Durango, prácticamente dicta los lineamientos sobre los cuales se habrán de definir las candidaturas de esta alianza, en los que, obviamente, no encaja Aispuro, quien se placea por todo el país pensando que “el que nada debe, nada teme”, solo que sobre él, pesa un adeudo de 25 mil millones de pesos, con sus respectivas carpetas de investigación; una demanda por uso indebido del poder en contra del periodista Iván Soto, y por si fuera poco, se encuentra involucrado en el caso de corrupción de SEGALMEX, más lo que se acumule en “su legado”.

Mientras son peras o son manzanas, era preciso que el Jefe Político se manifestara respecto al exgobernador, porque indudablemente su declaración resonó fuerte en la sede nacional del PAN, donde despacha Marko Cortez Mendoza, quien defiende de forma irracional al “querubín tamazuleño”, pero ahora deberá pensarlo bastante bien, porque un eventual rompimiento con la alianza, sería altamente riesgoso para el panismo duranguense, ya que la mala fama del ex gobernador, ahora embarrado en el bochornoso caso de SEGALMEX, arrastraría a Acción Nacional por un tobogán de derrotas. Desde luego, la advertencia del Jefe Político no solo es de alcances electorales, sino también con impacto en el Gobierno de Coalición, dado que, si el panismo llegara a hacerse de la vista gorda con el contenido oscuro del currículum de Aispuro, Esteban no tendría porqué respetar los acuerdos del 2022.

Quizás no son muchas las aduanas por las que tiene que cruzar el exgobernador, para acariciar las mieles de una candidatura al Senado, pero al menos, la principal, en la que se siente el peso de la mano izquierda de Esteban, el Jefe Político, ni en sueños la habrá de pasar. Tampoco el PAN va a cargar en su conciencia con la ruptura de la alianza, por lo tanto, sería muy difícil pensar que una comitiva de panistas se fueran a plantar en el CCB, para solicitarle al gobernador que reconsidere lo dicho, porque esa postura del Jefe Político, lógicamente, no solo define que Aispuro no será candidato, sino también, ninguno de los “aispuristas”… si es que todavía los hay.