Al 90% presas que rodean la capital

A nivel general las presas del estado se encuentran al 85 por ciento de su capacidad, pero las 4 que rodean la capital están al 90 por ciento, por lo que se presentan derrames pequeños y totalmente controlados, indicó Yadira Narváez, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Comentó que se garantiza el control en las presas para tranquilidad de la población, pues no se corre ningún riesgo al momento.

Recordó que la temporada de lluvias terminará el próximo 15 de octubre y aún pueden presentarse precipitaciones fuertes, por lo que se toman medidas preventivas y se pide a la población que también tome precauciones.

Al tener una gran porcentaje de capacidad en las presas se ha dado la indicación para la gente que vive cerca de los márgenes de los ríos de no tener infraestructura, ni animales, así como el mobiliario y vehículos retirarlos completamente.

La coordinación entre las autoridades, donde se incluye Protección Civil, es diaria y de 24 horas, para dar avisos oportunos a los ciudadanos.

Para la población que habita en la capital, indicó que se pide sean conscientes y no tiren basura, pues puede tapar las alcantarillas o los puntos de captación de agua. Señaló que el no tirar basura es una actitud cívica de apoyo, solidaridad y de conciencia ciudadana.

Determinó que no es posible que una persona vaya tomando algo en su vehículo y tire los envases por la ventana, incluso dijo que se ha detectado a ciudadanos que van cambiando el pañal a un bebé dentro de un coche y lo arrojan por la ventana, mismo que es arrastrado con la lluvia a las alcantarillas.

Apuntó que las autoridades no pueden hacer mucho sin el apoyo de la ciudadanía, por lo que se trata de hacer un trabajo de concientización permanente.

Aunque se tienen diferentes medidas de prevención, indicó que no se puede asegurar que no ocurrirá alguna contingencia, pues no se puede predecir con exactitud lo que ocurre en la naturaleza, pero sí se asegura el monitoreo continuo para hacer pre-alertas.

El que la sociedad esté informada es algo importante para actuar con serenidad, y siguiendo datos oficiales, porque en ocasiones se crea información malintencionada para asustar a la población, lo que genera miedo.