Al alza delitos sexuales en la entidad

Las agresiones sexuales contra las mujeres son una realidad actual y van en incremento en la entidad, al igual que la violencia en el hogar, derivado principalmente por la baja economía y las adicciones, indicó Carlos Güereca Prado, presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos.

Señaló que se ha compartido con las autoridades los delitos que duelen y son parte de la realidad actual, entre los que destacan las agresiones contra el género femenino, y las denuncias de violencia dentro de los hogares, pues más de 600 denuncias se han presentado, pero tomando en cuenta que del total de las que se presentan solo un 7 por ciento se denuncian.

Se ha reiterado en varios momentos que es necesario se reduzca el consumo de alcohol y sustancias adictivas en los jóvenes, pues es una de las principales causas de las problemáticas sociales, por lo que apuntó se debe dar una mayor prevención.

Preocupa que los delitos que se cometen estén dañando directamente dentro de los hogares, daño que determinó no se podrá revertir a corto plazo, por lo que hay mucho que hacer de manera institucional y con las familias.

Reconoce que Durango va disminuyendo en delitos de alto impacto, de acuerdo a los datos que se presentaron por Semáforo Delictivo, pues coinciden con las cifras que ha venido presentando el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública desde el 2010. Los delitos de alto impacto han tenido una disminución muy fuerte.

Destacó que Durango ha presentado varios meses secuestros en ceros, pues se han dado en todo el año 3 delitos de este tipo, anteriormente se había presentado hasta 3 secuestros por mes, llegando hasta 47 en un año. Con ello se ve reflejado el trabajo de las autoridades, también en el tema de homicidios dolosos, aunque no han desaparecido.

Explicó que el no tener semáforos rojos en la entidad no significa que no se han cometido delitos, sino que se han hecho en menor número.