Al alza denuncias por agresiones a menores

Los reportes de agresiones a menores de edad van a la alza, no precisamente porque se esté presentando mayor número de casos, sino porque ahora las personas tienen el conocimiento de que se debe denunciar, sin importar que un familiar sea el acusado, manifestó la procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, Raquel Arreola Fallad.

Detalló que la procuraduría ha tomado conocimiento de mayor número de casos y la población tiene la certeza de que se les dará seguimiento. Tanto al menor agredido como a su familia se les brinda la atención que requieren. Insistió en que no hay mayor número de casos, pero ahora sí se están reportando.

Señaló que se da atención a todos los menores violentados en cualquier modalidad, pero lo referente a la sexualidad lo califica como grave y desafortunado. Señaló que los propios padres seducen a las pequeñas, o los familiares cercanos son quienes principalmente las agreden o tocan.

Al ser un tema altamente preocupante para el DIF, manifestó que se debe tener un mayor cuidado y acompañamiento con las niñas, niños y adolescentes. Aunque se tienen varias ocupaciones de los padres, incluso dentro del hogar, mencionó que se deben dar el tiempo de cerciorarse que su hija o hijo se encuentra bien.

El platicar con los hijos al menos unos 5 minutos es necesario para darse cuenta si se encuentran bien, sin importar lo que tengan que decir. Se le debe dar prioridad a los menores antes que a las labores del hogar.

Expresó que si un menor dice “no me gusta cómo me abraza mi tío”, o “es que me aprieta mi tío”, entonces no se debe permitir que lo hagan. Aunque detalló que en todos los municipios se presenta la agresión en contra de las niñas, sí hay ciertos puntos que destacan, entre ellos se encuentra la zona de La Laguna, en el medio rural y en la zona indígena.

Ahora con el periodo vacacional recomienda que si no se pueden cuidar, deben llevarse a algún curso de verano, para que se encuentren ocupados y físicamente bien.