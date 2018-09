Al Malki: Antes de una federación palestina debe acabar la ocupación

Madrid, 4 sep (Efe).- El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al Malki, rechazó hoy en Madrid el plan estadounidense de una confederación jordano-palestina, sin que antes cese la ocupación de Israel y de que se celebre un plebiscito en Jordania y en Palestina.

“No se puede hablar de forma realista de una confederación antes de que acabe la ocupación” de Cisjordania y el bloqueo a Gaza por Israel, expresó Al Malki durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo español, Josep Borrell.

“Además – añadió – tendría que haber antes un plebiscito popular entre la población en Cisjordania y en Palestina”.

El responsable de la diplomacia palestina reiteró que “no se puede confiar en Estados Unidos” como mediador, si bien no cerró del todo la puerta al expresar que “estamos dispuestos a que forme parte de un grupo de países de diálogo”.

Al Malki tachó de “presión” para que acepte dicho plan el cese de la ayuda estadounidense a la agencia de la ONU para ayuda de los refugiados palestinos, UNRWA, que reciben más de cinco millones de personas repartidas por Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, Jordania y el Líbano.

Lo calificó de “gesto de animosidad” contra Palestina y una toma de partido a favor de Israel.

“El pueblo palestino puede sobrevivir con la ayuda de los demás países amigos”, añadió el ministro si bien reconoció que la situación es “muy grave”.

“El problema de la UNRWA fue creado en 1948 con Naciones Unidas y no se puede desmantelar por voluntad de Estados Unidos”, afirmó.

Según Al Malki, financiar esta organización de ayuda a los refugiados es misión de toda la comunidad internacional y también palestina y requiere el esfuerzo de todos, incluido el de los propios palestinos para conseguir “soluciones inmediatas”.

En cuanto a la participación de los países árabes, Al Malki se refirió a las decisiones que adoptarán este mes los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe en El Cairo para contribuir en la solución económica.

Por su parte, el ministro Borrell señaló que la UNRWA “no es propiedad de Estados Unidos” y agregó que “rechazamos los adjetivos de corrupta y de ser un obstáculo para la paz”.

El responsable de la diplomacia española recordó el papel de las anteriores administraciones estadounidenses en la búsqueda de la paz en Oriente Medio.

“No se les puede negar buena voluntad, pero debo lamentar que, en esta nueva era, Estados Unidos se está inhabilitando” como socio mediador, admitió.

Sobre el germen del plan de confederación jordano-palestina de la actual Administración estadounidense, Borrell consideró que “mientras no vea la propuesta de (Donald) Trump en un tuit, no me voy a creer nada”.EFE