Al no aumentar impuestos, protegimos economía de duranguenses: Congreso

Municipio de Durango pretendía aumentos en predial, estacionómetros , alta de empresas, agua potable, entre otros

Incrementos alcanzaban hasta

833 por ciento: Dip. Sandra Amaya

“Actuamos con total apego a la Ley y sin distingos al momento de votar las propuestas de leyes de ingresos presentadas por los municipios. En el caso particular de la capital, pretendían aumentos en diversos rubros y nos resulta absurdo que se nos acuse de actuar con dolo, cuando la propuesta inicial de ellos así lo contemplaba”, señaló la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales.

La coordinadora del grupo parlamentario Cuarta Transformación, detalló que los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, revisaron a conciencia las propuestas de los 39 municipios y rechazaron cualquier aumento en relación a las leyes de ingresos aprobadas en 2020.

Agua, predial, estacionómetros, alta de empresas en el padrón municipal, servicio de limpia y recolección de desechos industriales y comerciales, entre otros fueron algunos de los rubros que detectamos con propuestas de aumentos que, en casos, rebasaban hasta el 800% de incrementos, dijo la legisladora local.

“Por supuesto que no íbamos a aceptar un incremento en ninguno de los impuestos o derechos, lo dijimos con anterioridad”, apuntó. “En el caso particular del predial, ellos pretendían un aumento de 5.5 por ciento; es decir, 2 por ciento más que lo contemplado en el índice inflacionario, lo cual no quisieron ajustar”.

De igual forma, informó Amaya Rosales, que existieron errores técnicos en la presentación de la propuesta, pues al solicitarles apegarse a lo requerido en la ley que marca el uso de la Unidad de Medida y Actualización, también se negaron a corregir su propuesta presentada en moneda nacional.

Asimismo, puntualizó que el equipo técnico del Congreso del Estado estuvo en contacto con los representantes de los municipios, y se recibió en la Comisión a los alcaldes, para construir Leyes de Ingresos que beneficiaran, tanto a los Gobiernos, como a los ciudadanos.

ANEXO:

TABLA COMPARATIVA AUMENTOS EN LA PROPUESTA DE

LEY DE INGRESOS 2021 DEL MUNICIPIO DE DURANGO

MONTO ORIGINAL DE 2020 INCREMENTO PROPUESTO POR GOBIERNO MUNICIPAL DE JORGE SALUM APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 1. SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 12% NO SE APRUEBA AUMENTO 2. IMPUESTO PREDIAL INFLACIÓN 3.5% 5.5% QUEDA IGUAL QUE 2020 POR ERROR EN FORMULACIÓN QUE EL MUNICIPIO NO QUISO CORREGIR 3. ESTACIONÓMETROS 3 PESOS POR HORA 4 PESOS POR HORA NO SE APRUEBA AUMENTO 4. SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 633% NO SE APRUEBA AUMENTO 5. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, REFRENDOS Y PERMISOS ANUALES -12% EN VARIOS RUBROS – REFRENDO DE LICENCIA EN AGENCIA MATRIZ SE INCREMENTA DE 333 UMA A 1500 UMA NO SE APRUEBA AUMENTO 6. INSCRIPCIÓN AL PADRÓN MUNICIPAL DE EMPRESAS Y REFRENDOS 250% NO SE APRUEBA AUMENTO 7. REFRENDO AL PADRÓN MUNICIPAL DE EMPRESAS HASTA 833% NO SE APRUEBA AUMENTO 8. MULTAS DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 40% NO SE APRUEBA AUMENTO 9. TARIFA DOMÉSTICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HASTA 10% NO SE APRUEBA AUMENTO

I). POR SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

CONCEPTOS NUEVOS

CONCEPTO UNIDAD UMA Venta de lotes m2 7 Construcción de cuarto adicional lote 81 Construcción de techo de concreto m2 2 Construcción de techo de lámina m2 2 Construcción de piso firme m2 4 Construcción de baño lote 84 Suministro e instalación de calentador solar pieza 10 Regularización de Colonias hectárea 58

MULTAS MUNICIPALES

SE PRETENDÍA COBRAR LO SIGUIENTE, EN CUANTO A SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE ESTACIONÓMETROS DEL MUNICIPIO: (SIN EMBARGO POR SER UN NUEVO COBRO, NO SE APROBÓ EN LA LEY).

INFRACCIONES DE ESTACIONÓMETROS UMA 1. Omitir el pago correspondiente por el servicio de estacionómetros. 2 2. Ocupar dos o más espacios para estacionarse. 2 3. Colocar materiales u objetos varios para evitar que se estacionen. 2 4. Agredir verbal o físicamente al agente u oficial encargado de la vigilancia. 10

Comparte

Tweet

More







WhatsApp