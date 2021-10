Alacranes cae por la mínima ante Colima

Los Caimanes cortaron racha invicta de los venenosos

El equipo de fútbol profesional Alacranes de Durango cayó con la cara al sol ante la escuadra de Colima al son de un gol por cero en el partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Premier.

Con este resultado Alacranes se queda con 17 puntos y continúa como sublíder del grupo uno, para la jornada 9 estará recibiendo en el estadio Francisco Zarco al conjunto de Leones Negros de la U d G, el próximo 5 de noviembre en punto de las 20 horas.

Partido

Arrancaba la primera mitad del compromiso y Jaír Real mandaba al campo variantes en su alineación debido a la ausencia del colombiano José Rodríguez quien presentó molestias durante la semana y la baja por expulsión del defensa Osmar Muñoz, a pesar de tan sensibles bajas la escuadra arácnida iniciaba el partido buscando pegar primero, pero la buena actuación de la parte baja de Colima evitaba que los de Durango se fueran al frente.

Ambos equipos se disputaban el balón y generaban llegadas de peligro pero el gol no llegaba, al minuto 33 del tiempo corrido, el jugador de Colima Sergio Bueno mandaba un centro qué encontraría la cabeza del colombiano Andrés Felipe Suárez que terminaría mandando el balón al fondo del arco que defendiera Rafael Amador quien nada pudo hacer para detener el esférico, y de esta manera los locales se iban arriba en el marcador, ventaja que no perderían el resto del partido. Al minuto 35’ las cosas parecían dar un giro en favor de Alacranes tras la expulsión de Eduardo Baruch por doble tarjeta amarilla, pero el estratega de Caimanes, Rene Isidoro García modificó su alineación planteando un parado defensivo que no pudo penetrar el conjunto albiverde.

Para la segunda mitad Real Cobián no se guardó nada y mando al campo jugadores de ofensiva en busca del empate, los minutos corrían y Alacranes tenía el control del balón, y el partido se jugaba en la cancha de los colimenses pero el gol del empate no llegaba, por su parte el equipo local hacia su partido cortando el ritmo de los venenosos, la desesperación se hacía presente en los duranguenses quienes buscaban emparejar el partido, así transcurrirían los 90 minutos en el olímpico universitario, hasta que llegaría el silbatazo final.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp