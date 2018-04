Alaphilippe: “Era una etapa que quería ganar, con un final perfecto”

Zarautz (Guipúzcoa), 30 mar (EFE).- El francés Julian Alaphilippe (Quick Step), primer líder de la Vuelta al País Vasco tras su triunfo en Zarautz cumplió su vaticinio de poder estrenar el maillot amarillo porque “era una etapa que quería ganar y que tenía un final perfecto” para sus condiciones.

“Era una etapa que quería, con un final perfecto para mí. No tenía claro cuál era mi estado de forma después de París-Niza y Milán San Remo. He trabajado mucho para alcanzar mi mejor estado de forma de cara a las Clásicas y esto me da un plus de confianza”, dijo en meta el corredor del Quick Step.

Con esta victoria, el primer líder de la Itzulia puede borrar el recuerdo de la edición de 2017, cuando perdió la primera etapa por culpa de un pinchazo.

“La edición del año pasado no me trae buenos recuerdos. Esta es una carrera muy importante, con un recorrido interesante, con sorpresas cada día y es estupendo poder estar aquí y enfrentarse a los mejores. El año pasado me caí, pinché en la primera etapa y hoy ha sido todo lo contrario”, recordó.

Alaphilippe se refirió al tramo final de la etapa y a la estrategia que le permitió conseguir esta victoria.

“Ayer estuvimos con el equipo reconociendo el último puerto así que sabía dónde había que colocarse y cómo había que dosificar las energías. No sabía cuáles iban a ser mis sensaciones, por eso he querido estar delante, anticipar los ataques que iban a surgir desde atrás”.

El ciclista galo comentó que el esloveno Primoz Roglic colaboró hasta el final y eso les permitió a ambos obtener cierta ventaja.

“En el sprint no quería cometer errores, he colaborado hasta el último kilómetro y he lanzado el sprint a 600 metros de meta. Había que tener algo de picardía pero correr con inteligencia. Estoy contento de que haya funcionado”, concluyó. EFE