Alarma: Accidentes viales por todos rumbos de la ciudad y carreteras; llaman a no acudir a zonas conflictivas

La aceleración que ocasiona la cercanía de Navidad está provocando accidentes viales por los distintos puntos de la capital y no se diga en carreteras. Es menester extremar cuidados y evitar las zonas viales conflictivas.

Esta madrugada se produjo un terrible accidente sobre la autopista Durango-Torreón en el que un camionero resultó con lesiones diversas, aunque no hacen peligrar su vida.

Aseguró que el cansancio y la aburrición en el volante le llevaron a descuidar el control y se salió del camino provocando serios daños materiales a su unidad y perjuicios igualmente mayores a la carga, en su mayoría artículos electrodomésticos.

Más tarde, 8:45 horas, sobre la carretera a Mezquital chocaron dos vehículos con un saldo de cuatro lesionados, uno de consideración, y fuerte daños materiales.

Y a partir de ese percance, se han derivado una serie de incidentes, quizá de menor cuantía, pero que nos advierten de una aceleración mental de los conductores, tal vez por el nerviosismo causado por la Navidad, por falta de dinero o por la urgencia de comprar los regalos.

Es natural lo que está sucediendo. Ocurre cada fin de año a pesar de los llamados de la autoridad para que la gente, de ser posible, se quede en casa y no acuda a los lugares de mayor concentración si no se tiene qué hacer, pues las aglomeraciones no se hacen esperar y la desesperación pronto hace presencia.

Nuestro llamado, de nuevo, para que los automovilistas que no tienen exactamente mucho qué hacer en los centros comerciales, se abstengan de ir a hacer más bola, pues luego aparecen los accidentes como los que hemos narrado y que ya son muchos en esta mañana.