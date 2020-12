Alarma brote de males estomacales en Canatlán; tomaban aguas negras como “potables”

Los temores crecen entre los habitantes de Canatlán, municipio y cabecera, por la aparición de un brote de males estomacales aparentemente provenientes del agua potable que ha consumido la población en los últimos quince días.

Informes provenientes de la tierra de las manzanas hacen saber que hasta el momento suman poco más de cien personas afectadas por el mismo mal, por tanto creen que el origen es el mismo, el agua de uno de los pozos de la capital que abastece a distintos poblados del municipio, coincidentemente, también afectados por el mismo mal.

La población está alarmada y ha obligado a las autoridades sanitarias intervenir para aclarar dónde está el origen del problema. Ya se han hecho estudios de laboratorio al agua del pozo No.1 ubicado a la orilla del río Presidio, corredor 400.

Y aunque no se tienen aun los resultados, es posible que se confirme el origen del mal, pero hasta la semana entrante, ya que se concluyan los estudios de laboratorio.

Hay familias enteras afectadas por el mismo problema en las colonias San Diego, Progresista y Valenzuela, donde la gente ha resentido mayormente la posible contaminación.

Lo extraño del caso es que el mal ha llegado a distintos poblados alejados de la cabecera municipal, aunque allá, los orígenes pueden ser otros, distintos al que se tiene en Canatlán.

La lógica aconseja que no se consuma más agua de la llave, pues tal vez venga contaminada por aguas negras que pasan muy cerca del río que abastece al pozo No. 1, o en dado caso, hervirla antes de consunirla, por desgracia, las prisas de nuestros días no permiten hacer ese sencillo procedimiento, pero…o se hierve o se compra agua purificada.

Es de anotar que a la hora de redactar la presente, personal del sistema de agua potable de Canatlán buscó y encontró una gran fuga de aguas negras o residuales que iban a dar precisamente al Pozo No. 1, pero nunca hasta hoy, cuando y a hay muchos enfermos, le interesó el problema al personal del sistema. Es posible que haya quedado resuelto el problema, pero de cualquier forma se espera los resultados de la investigación de laboratorio.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp