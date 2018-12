Alcalde incumple compromisos con la población: Otniel

Los incrementos en el cobro de impuestos como el predial, así como gravámenes que no existían anteriormente y que ahora se incluyen en el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Durango para el 2019, son una muestra del incumplimiento en los compromisos que hizo el alcalde capitalino con la población, señaló el diputado local Otniel García Navarro.

El legislador manifestó que el proyecto de Ley de Ingresos del municipio de la capital, que fue analizada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, incluye un incremento del 6.6 por ciento en el impuesto predial, además de otros conceptos por los que se aplicarán cobros que anteriormente no estaban contemplados en las leyes de años anteriores.

Estos temas que se contemplan en la ley que se analiza muestran claramente el incumplimiento del alcalde José Ramón Enríquez a compromisos que hizo con los ciudadanos tanto en sus campañas políticas como en distintas etapas de su administración, cuando se comprometió a no incrementar los impuestos ni crear otros nuevos, lo cual no hará, como tampoco reparó las calles de la ciudad, tal como ofreció a la población en general.

“Cuando anduvo en campaña, el alcalde dijo que en el municipio no habría baches, compromiso que hasta el momento no ha cumplido, como tampoco lo hizo con otros”, recalcó el diputado García Navarro, al manifestar que esta situación la planteará durante la sesión en la cual se analizara el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Durango, la semana entrante, en la cual también pedirá que el alcalde explique las razones por las cuales aumentará los impuestos que cobrara la Presidencia Municipal el año entrante y porqué aplicará otros conceptos que no se tenían anteriormente.

Al mismo tiempo, recordó que la falta de compromiso y el incumplimiento se pueden observar en distintos rubros, como el caso del bioparque que construiría en esta ciudad y que no se llevó a cabo, pues aunque se remodeló la fachada del zoológico, los animales que se encuentran en este lugar continúan en las malas condiciones que tenían anteriormente, tampoco se sustituyó el edificio del Hospital del Niño por otro nuevo, anunció la construcción de la Ciudad Gobierno cuando ni siquiera tiene aprobado el proyecto por el Cabildo, entre otros temas en los cuales no ha cumplido sus compromisos.