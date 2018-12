Alcaldesa de Gómez Palacio califica de necesario el ramo 23 y se manifiesta porque se investiguen cobros y subsidios de CFE

La presidenta municipal gomezpalatina, Leticia Herrera Ale, manifestó que resulta preocupante el planteamiento de desaparecer el Ramo 23 del Presupuesto de la Federación, acerca del cual dijo que hasta el momento no es un hecho y que ojalá se recapacite por parte del Gobierno Federal pues es a través de éste que se realizan la mayoría de las obras.

Expuso que en todo el país se necesita de obras y de un esquema como el del Fondo General 23 por medio del que se asignan fondos para infraestructura municipal y estatal, por lo que, si se le elimina, no sabe a dónde lo mandarían o “cómo le van a hacer para seguir bajando recursos para hacer este tipo de obras que todos los municipios lo necesitamos”.

Acerca de la reducción de salarios a funcionarios federales, dijo que respeta la intención del Presidente, pero ya está ahí el Poder Judicial revisándolo; por lo que se limitó a compartir su opinión de que todos los funcionarios deben estar bien pagados para que no se presten a la corrupción.

Al planteamiento de que CFE enfrenta críticas y una investigación por subsidiar a las empresas que le venden energía, Leticia Herrera vio positivo que se le investigue pues “no era normal que te cobren lo que están cobrando, como ellos quieren”.

Al respecto abundó que la prueba está en el cobro que le aplican a Gómez Palacio, por cerca de 16 millones de pesos “a ver… ¿hacemos obra o le pagamos a Comisión Federal?… No, nosotros no, aquí en Gómez Palacio nosotros estamos depositando ese recurso, no nos negamos a pagar, estamos depositando el recurso en base a lo que estábamos pagando en enero de este año en una cuenta moratoria.

Añadió que la próxima semana le van a decir qué día de enero les recibirá el director de CFE, Manuel Barttlet, a ella y al resto de alcaldes laguneros tanto de Coahuila como de Durango para exponerle su inconformidad, con conocimiento de los gobernadores de ambas entidades.

“Pero no, no vamos a permitirlo ni nos vamos a dejar, al menos en el municipio de Gómez Palacio ¡No, y que le haga como quieran!”, concluyó la Presidenta Municipal.